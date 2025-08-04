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АБР впервые разместил облигации в узбекских сумах

АБР впервые разместил облигации в узбекских сумах Азиатский банк развития (АБР) выпустил свою первую облигацию, номинированную в узбекских сумах и привлек 312 млрд сумов (24,7 млн долларов США).
Финансы
4 августа 2025 г. 09:32
АБР впервые разместил облигации в узбекских сумах

Азиатский банк развития (АБР) впервые выпустил облигации, номинированные в узбекских сумах, благодаря чему были привлечены 312 млрд сумов (эквивалентно 24,7 млн долларов США).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

Размещение стало частью стратегии АБР по расширению программы заимствований в национальных валютах. Эта инициатива направлена на снижение валютных рисков для заемщиков в развивающихся странах и обеспечение доступа к финансированию на более выгодных условиях.

Выпуск был осуществлен по номиналу, с купонной ставкой 14,5 % годовых и сроком обращения три года. Средства от размещения “гендерных” облигаций направлены на поддержку женщин-предпринимателей за пределами Ташкента.

“Этот выпуск не только расширил список валют, в которых АБР может осуществлять заимствования, но и позволил нам привлечь новых инвесторов. Он отражает нашу приверженность поддержке наиболее уязвимых к валютным рискам заемщиков и развитию национальных рынков капитала”, - отметил казначей АБР Тобиас Хошка.

АБР был основан в 1966 году. Его штаб-квартира расположена в Маниле (Филиппины). В состав АБР входят 69 стран, включая 50 государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

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