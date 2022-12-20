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АБР: В Азербайджане до 2026 года ожидается сохранение курса маната стабильным

АБР: В Азербайджане до 2026 года ожидается сохранение курса маната стабильным В Азербайджана ожидается сохранение привязки национальной валюты к доллару США по крайней мере до 2026 года, поскольку давление на манат значительно ослабнет, а активы Государственного нефтяного фонда будут достаточны для поддержания спроса на иностранную
Финансы
20 декабря 2022 г. 14:09
АБР: В Азербайджане до 2026 года ожидается сохранение курса маната стабильным

В Азербайджана ожидается сохранение привязки национальной валюты к доллару США по крайней мере до 2026 года, поскольку давление на манат значительно ослабнет, а активы Государственного нефтяного фонда будут достаточны для поддержания спроса на иностранную валюту.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

Банк напомнил, что Центральный банк Азербайджана зафиксировал курс нацвалюты к доллару США на уровне 1,7 маната в 2017 году, чтобы контролировать инфляцию.

По прогнозам АБР, инфляция в Азербайджане 2022 году составит 5,2%, в 2023 году - 4%, 2024 году - 3,3%, 2025 году - 2,9%, 2026 году - 3,2%. В 2021 году рост потребительских цен в стране составил 11,5%.

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Версия на азербайджанском языке ADB: “Azərbaycanda manatın məzənnəsinin 2026-cı ilə qədər sabit qalacağı gözlənilir”
Версия на английском языке ADB: Manat rate to remain stable in Azerbaijan until 2026

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