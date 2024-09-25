АБР улучшил прогноз экономического роста Азербайджана на 2024-2025 годы

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста экономики Азербайджана на 2024 год на 1,5 процентных пункта — до 2,7%.

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста экономики Азербайджана на 2024 год на 1,5 процентных пункта — до 2,7%.

Как сообщает Report, в предыдущем отчете АБР, опубликованном в апреле, прогнозировался рост на уровне 1,2%.

По прогнозам банка, в 2025 году ВВП страны вырастет на один процентный пункт - до 2,6%.

В новом сентябрьском отчете "Перспективы развития Азии" (ADO), опубликованном сегодня, аналитики отмечают, что основными факторами улучшения стали рост ненефтяного сектора, увеличение государственных расходов и усиление инвестиционной активности.

В первой половине 2024 года рост ненефтяной экономики составил 6,9%, тогда как углеводородный сектор показал более скромный результат — 0,6%. При этом рост добычи газа на 3,4% более чем компенсировал снижение добычи нефти на 4,9%. В результате рост экономики ускорился с 0,5% в первой половине 2023 года до 4,3% в 2024 году.

В сельском хозяйстве, напротив, наблюдается замедление роста с 3,4% до 0,2% из-за снижения производства сельскохозяйственных культур.

Промышленность продемонстрировала рост на 0,9%, чему способствовало увеличение производства в нефтехимической и пищевой отраслях на 7,4%, что компенсировало снижение промышленного производства на 1,8% в первой половине 2023 года, вызванное сокращением добычи на 3,7%.

АБР также отмечает, что значительный рост инвестиций привел к удвоению темпов роста в строительстве — с 9,2% в первой половине 2023 года до 18,4% годом позже. В сфере услуг рост увеличился с 1,6% до 6,1%, чему способствовало развитие транспортной отрасли, показавшей прирост на 15,4%.

Эксперты АБР ожидают, что положительная динамика сохранится до конца года, что способствует пересмотру прогнозов на 2024 и 2025 годы.

Напомним, что по итогам 2023 года темпы роста ВВП страны составили 1,1%.

По прогнозам правительства, в 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 4,2%, в 2025 году - 3,5%.