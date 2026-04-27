АБР: На рынке ценных бумаг Азербайджана создается единый расчетный центр

В рамках масштабной модернизации финансовой инфраструктуры Азербайджана Национальный депозитарный центр (НДЦ) готовится взять на себя функции расчетного агента.

Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), это нововведение призвано значительно повысить эффективность и безопасность сделок с ценными бумагами.

Соответствующие поправки в закон "О рынке ценных бумаг" были приняты в июле 2023 года. Теперь НДЦ получил право предоставлять ограниченные банковские услуги, то есть не только вести учет ценных бумаг, но и открывать денежные счета для банков и инвестиционных компаний. Это позволит обеспечить полный цикл клиринга и расчетов в формате "единого окна".

Ранее функции расчетного агента выполняли исключительно коммерческие банки. Передача этих полномочий НДЦ позволит снизить риски, а централизация расчетов под эгидой НДЦ и Центрального банка Азербайджана (ЦБА) минимизирует вероятность невыполнения обязательств.

Таким образом, как отмечает АБР, НДЦ сможет напрямую устанавливать торговые лимиты и контролировать обеспечение сделок, инвестиционные компании получат возможность работать через "единое окно" расчетов по ценным бумагам и денежным средствам.

В этой связи АБР предлагает поэтапный план развития инфраструктуры.

В краткосрочной перспективе (в рамках базовой модели, НДЦ заменит коммерческие банки в роли расчетного агента, сохраняя текущий механизм гарантий для расчетов типа DVP2 (поставка против платежа на чистой основе). Для сделок DVP1 (валовые расчеты) предлагается постепенный отказ от обязательных гарантий в пользу рыночных механизмов управления рисками. Также предусмотрена разработка комплексной инфраструктуры финансового рынка с учетом эффекта масштаба, управления концентрационными рисками и международных принципов для инфраструктур финансового рынка (PFMI). "Необходима и подготовка детального плана внедрения функций НДЦ как единого расчетного агента, включая современные инструменты риск-менеджмента", - считает банк.

В среднесрочной перспективе (в рамках рекомендуемой модели) АБР предлагает создание на базе центрального контрагента (CCP). Это позволит Азербайджану соответствовать международным стандартам PFMI, снизить издержки участников рынка и повысить инвестиционную привлекательность за счет внедрения системы управления дефолтами и клиринговых фондов.

АБР также отмечает, что для обеспечения бесперебойности расчетов рассматривается возможность предоставления Центральным банком внутридневной ликвидности НДЦ и инвестиционным компаниям. Это поможет избежать задержек, особенно на рынке государственных облигаций.

Для реализации предложенных мер предусмотрен комплекс реформ, направленных на глубокую трансформацию финансовой системы. В их числе оптимизация структуры счетов и архитектуры взаимодействия между коммерческими банками и Центробанком на основе технико-экономического анализа; модернизация системы управления обеспечением, включая внедрение рыночных дисконтов (haircuts) и совершенствование процедур монетизации залогов; развитие механизмов маржинального обеспечения и усиление защиты клиентских активов; обеспечение завершения расчетов не позднее даты валютирования и создание клирингового фонда; поддержка ликвидности через внутридневное РЕПО и овердрафты ЦБА с пересмотром политики доступа к его счетам; реформирование моделей DVP, включая совершенствование гарантий для DVP1, внедрение неттинга и ускорение внутридневных расчетных циклов; подготовка к внедрению функций CCP, включая клиринг, маржинальные требования, формирование гарантийного фонда и создание системы покрытия рисков (дефолтный каскад).

Как отмечается в техническом отчете АБР, реализация этих рекомендаций создаст прочную основу для роста объемов торгов и превращения рынка капитала Азербайджана в эффективный инструмент привлечения инвестиций.