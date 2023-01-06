2022 год стал успешным для банковского сектора Азербайджана.
Об этом сообщил Report исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Юнус Абдулов, комментируя итоги прошлого года для банковского сектора и ожидания на этот год.
По его словам, на конец ноября 2022 года активы сектора выросли на 18,3% по сравнению с началом года - до 45,5 млрд манатов: "Аналогичный рост (18,1%) наблюдался и в кредитном портфеле, общий объем кредитных вложений в экономику достиг 20,2 млрд манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты выросли на 12,6% по сравнению с началом года. В общем росте кредитного портфеля абсолютный рост бизнес-кредитов, выдаваемых банками за счет собственных средств (1 382,6 млн манатов), превышает абсолютный рост потребительских кредитов (1 253,2 млн манатов). Просроченные кредиты и их доля в портфеле также снизились в прошлом году - с 4,2% до 3,2%".
Абдулов отметил, что депозиты физических и юридических лиц, за исключением средств центральных органов управления, муниципалитетов и финансовых институтов, достигли на конец ноября прошлого года 32,9 млрд манатов, что на 22% больше, чем в начале года: "Коэффициент долларизации депозитного портфеля составил 47,6%. Если не считать средств, размещенных нерезидентами, отмечается снижение коэффициента долларизации до 45%. Кроме того, произошел значительный рост сбережений населения: с начала года средства физических лиц в банках выросли на 25,5%. В настоящее время объем вкладов составляет 11,3 млрд манатов".
Кроме того, по его словам, в прошлом году в банковском секторе были достигнуты большие успехи, связанные с цифровизацией и безналичными платежами: "За год объем платежей через интернет-банкинг увеличился более чем на 50%, а платежи через мобильные приложения - более чем в 3 раза. Здесь важную роль играет разработанная регулятором стратегия цифровых платежей на 2021-2023 годы. Она предусматривает совершенствование законодательства по цифровым платежам, внедрение электронных решений, расширение платежной инфраструктуры".