2022 год стал успешным для банковского сектора Азербайджана

2022 год стал успешным для банковского сектора Азербайджана.

2022 год стал успешным для банковского сектора Азербайджана.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Юнус Абдулов, комментируя итоги прошлого года для банковского сектора и ожидания на этот год.

По его словам, на конец ноября 2022 года активы сектора выросли на 18,3% по сравнению с началом года - до 45,5 млрд манатов: "Аналогичный рост (18,1%) наблюдался и в кредитном портфеле, общий объем кредитных вложений в экономику достиг 20,2 млрд манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты выросли на 12,6% по сравнению с началом года. В общем росте кредитного портфеля абсолютный рост бизнес-кредитов, выдаваемых банками за счет собственных средств (1 382,6 млн манатов), превышает абсолютный рост потребительских кредитов (1 253,2 млн манатов). Просроченные кредиты и их доля в портфеле также снизились в прошлом году - с 4,2% до 3,2%".

Абдулов отметил, что депозиты физических и юридических лиц, за исключением средств центральных органов управления, муниципалитетов и финансовых институтов, достигли на конец ноября прошлого года 32,9 млрд манатов, что на 22% больше, чем в начале года: "Коэффициент долларизации депозитного портфеля составил 47,6%. Если не считать средств, размещенных нерезидентами, отмечается снижение коэффициента долларизации до 45%. Кроме того, произошел значительный рост сбережений населения: с начала года средства физических лиц в банках выросли на 25,5%. В настоящее время объем вкладов составляет 11,3 млрд манатов".

Кроме того, по его словам, в прошлом году в банковском секторе были достигнуты большие успехи, связанные с цифровизацией и безналичными платежами: "За год объем платежей через интернет-банкинг увеличился более чем на 50%, а платежи через мобильные приложения - более чем в 3 раза. Здесь важную роль играет разработанная регулятором стратегия цифровых платежей на 2021-2023 годы. Она предусматривает совершенствование законодательства по цифровым платежам, внедрение электронных решений, расширение платежной инфраструктуры".