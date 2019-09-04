Новый директор Visa International по Кавказскому региону прибудет в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Международная платежная система Visa объявила о запуске Visa Token Service в Азербайджане, к которому первым подключился Международный банк Азербайджана.

Как сообщили Report в платежной системе, для участия на этом мероприятии 10 сентября ожидается визит в Баку нового директора Visa International по Кавказскому региону Кристины Дорос и директора по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александра Стельмаха.

Как отметили в Visa, помимо МБА в настоящее время также проводится работа по сертификации технологии Visa Token Service и со стороны других азербайджанских банков.

Как сообщила ранее Report старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, азербайджанские банки с целью перехода на электронные платежи активно сертифицируют технологию Visa Token Service, которая позволяет поставщикам цифровых платежных услуг и банкам предлагать своим клиентам безопасный способ совершения покупок – онлайн или с помощью мобильных устройств. «Это такое окно, которое позволяет подключить любые кошельки Apple, Google, Samsung, в том числе и кошельки самих банков, поэтому я думаю, что эволюция пойдет и пока в стране нет глобальных кошельков банки будут разрабатывать и открывать свои кошельки”, - сказала В.Платонова.

Она выразила надежду, что до конца 2019 года в Азербайджане уже возможно будет рассчитываться с помощью телефонов Android и банков, поскольку эмитентские кошельки могут работать только на технологии Android.