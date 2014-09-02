Совокупный капитал по банковским системам Азербайджана увеличился на 27%

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Объем совокупного капитала коммерческих банков, функционирующих в Азербайджане, по состоянию на 1 августа 2014 года составил 3,818 млрд. манатов. Согласно отчету Центрального банка Азербайджана, это в годовом исчислении больше на 809 млн. манатов или 26,9%.

В то же время, с начала года совокупный капитал банков вырос на 392 млн. манатов или 11,4%, а в июле - на 56 млн. манатов или 1,5%.

Таким образом, соотношение совокупного капитала банков к общим активам на 1-ое августа составило 16,4%.