Совокупный капитал по банковским системам Азербайджана увеличился на 27%

В то же время, с начала года совокупный капитал банков вырос на 392 млн. манатов или 11,4%, а в июле - на 56 млн. манатов или 1,5%.
Таким образом, соотношение совокупного капитала банков к общим активам на 1-ое августа составило 16,4%.
В то же время, с начала года совокупный капитал банков вырос на 392 млн. манатов или 11,4%, а в июле - на 56 млн. манатов или 1,5%.
Таким образом, соотношение совокупного капитала банков к общим активам на 1-ое августа составило 16,4%.
Economic DepartmentАвтор новости
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