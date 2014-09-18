Инвестиции в основной капитал в Азербайджане превысили 10 млрд. манатов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ / Суммарный объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования в Азербайджане в январе-августе 2014 года составил 10,45 млрд. манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 0,5%. Из общего объема инвестиций 70,4% или 7,35 млрд. манатов пришлись на внутренние источники финансирования. В свою очередь, из них 65,5% составили государственные инвестиции, 34,5% - частные.

Объем иностранных инвестиций за рассматриваемый период составил 3,09 млрд. манатов.

Отметим, что в 2013 году инвестиции в основной капитал из всех финансовых источников составили в Азербайджане 17,9 млрд. манатов. Это на 15,1% превышает аналогичный показатель предыдущего года.