Замминистра спорта Польши: Мероприятия, подобные Европейским Играм, имеют большое значение

Баку. 25 мая.REPORT.AZ/ "Мероприятия, подобные Европейским Играм в Баку, имеют и будут иметь большое значение".

Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами заявила заместитель министра спорта и туризма Польши Дорота Идзи.

По ее словам, Игры важны для Польши и для самой Европы. "Игры также важны, так как предоставляют шанс получить лицензию для участия на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году по 7 видам спорта. Министерство спорта и туризма поддерживает наших спортсменов, в частности в женской борьбе, так как у нас имеются именитые спортсменки", -заявила Д. Идзи.

Кроме того, она сообщила, что уже объявлен состав сборной Польши, которая отправится для участия на I Европейских Играх в Баку.

Замминистра также отметила, что Европейские Игры являются хорошим шансом для представления Польши. По ее словам, в рамках Игр в Баку намечено проведение различных культурных мероприятий.

Напомним, что I Европейские Игры в Баку состоятся 12-28 июня.