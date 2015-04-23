Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Во время I Европейских игр от 6-ти станций метро на спортивные объекты будут курсировать экспресс-автобусы.

Как сообщает Report, об этом заявили на очередном заседании интеграционной группы I Европейских игр "Баку-2015".

Это станции "Кероглу", "Гянджлик", "28 Мая", "Низами", "Эльмляр академиясы" и "20 Января".

Отметим, что заседание прошло под руководством главного исполнительного директора Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Азада Рагимова. Игры пройдут 12-28 июня.