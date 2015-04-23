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    Во время I Европейских игр от 6-ти станций метро на спортивные объекты будут курсировать экспресс-автобусы

    Названия этих станций обнародованы

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Во время I Европейских игр от 6-ти станций метро на спортивные объекты будут курсировать экспресс-автобусы.

    Как сообщает Report, об этом заявили на очередном заседании интеграционной группы I Европейских игр "Баку-2015".

    Это станции "Кероглу", "Гянджлик", "28 Мая", "Низами", "Эльмляр академиясы" и "20 Января".

    Отметим, что заседание прошло под руководством главного исполнительного директора Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Азада Рагимова. Игры пройдут 12-28 июня.

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