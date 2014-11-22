Вице-президент НОК Азербайджана: "Сейчас я не вижу никаких трудностей в связи с Европейскими Играми"

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде рассказал об итогах прошедшей в Баку 43-ей Генеральной Ассамблеи Европейского олимпийского комитета (ЕОК).

Как сообщает Report, официальный представитель НОК отметил, что имеются все условия для организации мероприятия на самом высоком уровне. Он напомнил, что в открытии Ассамблеи лично участвовал президент Ильхам Алиев. Ч.Гусейнзаде от имени местного организационного комитета выразил благодарность ЕОК за оказанное доверие в проведении мероприятия.

Вице-президент также рассказал о подготовке к первым Европейским Олимпийским Играм "Баку-2015": "Для нас большую трудность представляло отсутствие опыта в проведении мероприятий подобного рода. Поэтому мы пригласили специалистов и постарались сделать так, чтобы Игры прошли на высоком уровне. Сейчас я не вижу никаких трудностей. Инфраструктура на высоком уровне. Уровень подготовки достаточно удовлетворительный. Координационный комитет осуществляет контроль над работами. Идет последний этап подготовительных работ".

Что касается бюджета Европейских Игр, по словам Ч.Гусейнзаде, этим занимается Операционный комитет (BEGOC) и поэтому у него нет информации на этот счет.

Отметим, что первые Европейские Игры "Баку-2015" пройдут с 12 по 28 июня 2015 года.