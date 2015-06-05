В составе украинской делегации на Европейские игры приедет чемпион Европы и мира азербайджанского происхождения

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Украине, в городе Ивано-Франковск состоялись встречи с украинским спортсменом азербайджанского происхождения, который примет участие в Европейских играх.

Как сообщили Report в Объединенном конгрессе азербайджанцев Украины, в рамках встреч с азербайджанской диаспорой, проведенных Ассамблеей Национальностей Украины на западе страны, была проведена встреча с уроженцем Загатальского района Азербайджана, жителем города Ивано-Франковск, двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира, членом национальной сборной Украины Федором Мухаммед оглу Хашаловым.

Кроме того, с участием спортсмена, председателя ОКАУ Ровшана Тагиева, председателя Конгресса по Ивано-Франковской области Матлаба Наджафова, председателя по Закарпатской области Закира Гёюшева и председателя по Львовской области Теймура Мамедова, а также представителей других местных госструктур были проведены встреча и презентации в связи с первыми Европейскими играми "Баку-2015", о подготовке Азербайджана к Играм.

Было отмечено, что Ф.Халашов в составе национальной сборной Украины примет участие в соревнованиях по бодибилдингу. Соревнования в этом виде спорта на Европейских играх будут проводиться в испытательной форме неофициально. Азербайджанец становился двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира, представляя Украину. Кроме того, он работает тренером в Ивано-Франковске. Затем в рамках встреч с участием руководителей диаспоры состоялся фестиваль народных песен "Галицкий шлягер", на котором исполнители боролись за всеукраинскую премию. В мероприятии участвовали около 20 народных и заслуженных артистов Украины.