В Саудовской Аравии состоялась презентация IV Игр исламской солидарности, предстоящих в Баку

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 3-4 декабря в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялись внеочередная Генеральная Ассамблея и заседание Исполнительного комитета Спортивной федерации исламской солидарности (IHIF).

Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Национального Олимпийского Комитета Азербайджанской Республики (НОК), в заседании приняли участие вице-президент НОК и IHIF Чингиз Гусейнзаде, начальник Управления международными связями НОК и член Исполнительного комитета IHIF Кенюль Нуруллаева, представитель Организационного комитета Игр исламской солидарности «Баку-2017» Мехман Керимов и другие.

На заседании начальник управления международными связями НОК Кенюль Нуруллаева представила отчет о работе, проведенной в связи с IV Играми исламской солидарности.

Затем вице-президент Национальной федерации по таэквондо Азербайджана Наги Сафаров выступил с презентацией чемпионата исламских стран по таэквондо, предстоящему в апреле в Баку.

Кенюль Нуруллаева и Мехман Керимов выступили с презентацией IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

В рамках мероприятия также состоялись обсуждения вопроса о включении дзюдо по инициативе вице-президента Национальной федерации по дзюдо Азербайджана Асифа Аскерова в программу IV Игр исламской солидарности и проведения в будущем году тестового соревнования по этому виду спорта.

На ассамблее президентом Федерации исламской спортивной солидарности был избран принц Абдулла ибн Моссад ибн Абдулазиз. Он также назначен новым президентом Олимпийского комитета Саудовской Аравии, информирует Report.