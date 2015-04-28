В Нахчыване прошел грандиозный Фестиваль огня

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Нахчыване состоялся Фестиваль огня в связи с доставкой в автономную республику факела первых Европейских игр "Баку-2015".

В фестивале принял участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, факел первых Европейских игр "Баку-2015" из Нахчыванского международного аэропорта сначала был доставлен в подземную шахту Физиотерапевтического центра "Дуздаг", а оттуда - в святилище "Əshabi-Kəhf".

Затем факел первых Европейских игр был доставлен на площадь Кероглу в городе Нахчыван.

Первый факелоносец Европейских игр "Баку-2015", олимпийская чемпионка Рафига Шабанова перед символической дверью Фестиваля огня передала факел члену волейбольной сборной Нахчыванской Автономной Республики Ханым Худадановой. Отсюда эстафету продолжили 11 нахчыванских факелоносцев. Передавая друг другу факел на дистанции 4,1 км под аплодисменты многочисленных жителей автономной республики, спортсмены пересекли улицу Джалила Мамедкулизаде и по проспекту Гейдара Алиева достигли центральной площади города Нахчыван. Капитан мужской сборной команды по волейболу Нахчыванской Автономной Республики, а также член национальной сборной Азербайджана Полад Алиев поднял факел на грандиозную сцену, установленную на площади.

Спортсмен вместе с министром молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Азадом Джаббаровым зажег факел на сцене, и этим был дан старт Фестивалю огня в городе Нахчыван.

Отметив на мероприятии, что путешествие факела первых Европейских игр "Баку-2015" началось с древнего края Азербайджана – Нахчывана, А.Джаббаров сказал, что определенную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым спортивную политику успешно продолжает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Благодаря этому в Азербайджане на высоком уровне проводятся самые престижные спортивные соревнования, с каждым годом увеличивается количество медалей, завоеванных нашими спортсменами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Было отмечено, что в Нахчыванской Автономной Республике спорт окружен заботой. Здесь созданы Олимпийские спортивные комплексы, центры плавания, шахмат, стендовой стрельбы и спортинга, стадионы, шахматные и детско-юношеские спортивные школы. Все это – показатель развития спорта в нашей стране. Не случайно, Азербайджан известен в мире и как спортивная страна.

Азад Джаббаров сказал, что предстоящие в нашей стране в июне нынешнего года первые Европейские игры создадут условия для развития спорта в Азербайджане, признания нашей республики на международной арене, представления национальной культуры в мире.

Отметив, что проведение первых Европейских игр в Азербайджане очень радует нахчыванцев, в том числе спортсменов автономной республики, министр поздравил с этим всех спортсменов, пожелал им успехов на Европейских играх.

Выступление коллектива Шарурского народного ансамбля "Яллы" было с большим интересом встречено участниками фестиваля.

На фестивале был показан видеоролик, отражающий церемонию зажжения факела первых Европейских игр в храме Атешгях Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым при участии первой леди, председателя Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиевой, президента Европейского Олимпийского комитета Патрика Хикки, а также более чем 150 гостей.

Шоу Огня, продемонстрированное в сопровождении фейерверка, было встречено бурными аплодисментами участников фестиваля.