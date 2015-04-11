​В Москве при участии Мехрибан Алиевой состоялась презентация первых Европейских игр "Баку-2015"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Презентация первых Европейских игр "Баку-2015" прошла в пятницу в Москве по инициативе и при участии первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в мероприятии приняли участие спикер Госдумы Сергей Нарышкин, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, прославленные спортсмены Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Анатолий Карпов, бизнесмен Алишер Усманов, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, другие известные политики, бизнесмены, деятели культуры и искусства.

Европейские игры пройдут в столице Азербайджана с 12 по 28 июня 2015 года.

"Я счастлива, что мы можем представить Игры в столице дружественной России. Хочу поприветствовать представителей правительства России, бизнеса и спорта, посетивших наше мероприятие. Спасибо за то, что вы делаете для укрепления связей между Россией и Азербайджаном. Для нас большая честь и ответственность провести первые Европейские игры, которые зададут уровень, стандарт для последующих. Уверена, Европейские игры пройдут на одном уровне с летними Олимпийскими" , - сказала первой леди Азербайджана Мехрибан Алиева.

Алиева подчеркнула, что все спортивные объекты в стране построены и готовы к соревнованиям.