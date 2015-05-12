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    Около 250 украинских спортсменов получили лицензию на I Европейские игры в Баку

    В Киеве состоялся брифинг, посвященный I Европейским играм

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В столице Украины Киеве состоялся брифинг, посвященный предстоящим 12-28 июня I Европейским играм.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине, выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли предоставил информацию участникам брифинга о Европейских играх.

    Выступившая затем глава украинской делегации на Европейских играх Анна Сорокина сообщила, что 247 украинских спортсменов получили лицензию на игры.

    В свою очередь, вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов заявил, что "продолжить высокие азербайджанские стандарты Евроигр может быть проблематичным".

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