Около 250 украинских спортсменов получили лицензию на I Европейские игры в Баку

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В столице Украины Киеве состоялся брифинг, посвященный предстоящим 12-28 июня I Европейским играм.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине, выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли предоставил информацию участникам брифинга о Европейских играх.

Выступившая затем глава украинской делегации на Европейских играх Анна Сорокина сообщила, что 247 украинских спортсменов получили лицензию на игры.

В свою очередь, вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов заявил, что "продолжить высокие азербайджанские стандарты Евроигр может быть проблематичным".