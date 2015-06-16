​В Баку продано товаров с символикой Европейских игр на сумму более 400 тысяч манатов

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ За три дня соревнований в официальных магазинах "Баку-2015" продано товаров с символикой Европейских игр на сумму более 400 тысяч манатов.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС менеджер торговой точки, расположенной на одном из спортивных объектов столицы Азербайджана.

"У всех официальных магазинов "Баку-2015" одна компьютерная база, поэтому я могу сказать, что по состоянию на вечер понедельника нами было реализовано товаров с атрибутикой Игр на сумму, немного превосходящую 400 тысяч манатов, - сообщил собеседник ТАСС. - Наибольшим спросом у болельщиков пользуется флаг Азербайджана. Сегодня с утра у нас было 1000 флагов, а к вечеру, как вы видите, остался только один на витрине".

Большинство покупателей в понедельник составляли женщины и дети.