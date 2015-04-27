Хикки: "То, что за столь короткий срок будет проделано такое количество работы, я не мог представить даже в самых смелых мечтах"

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В спортивной истории Азербайджана и мира произошло знаменательное событие. Был зажжен факел первых Европейских игр «Баку-2015».

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки.

Как сообщает Report,на церемонии выступил Патрик Хикки:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Первая леди Мехрибан Алиева.

Уважаемые гости.

В этот вечер европейский спорт вступит в завершающий этап на пути к реализации спортивного потенциала нашего континента. Первые Европейские игры уже становятся реальностью.

Чуть более двух лет назад мы с удовлетворением объявили, что страной, которая будет принимать Европейские игры, станет «Страна Огней» - Азербайджан. Один из самых привлекательных элементов – национальный символ вашей страны – огонь, одновременно является основным олицетворением силы и могущества Олимпийского движения. Греческая цивилизация, заложившая основу современной традиции зажжения факела и эстафеты, создавшая древние спортивные игры, считала огонь, пламя священным.

В этот вечер мы на нашей уникальной церемонии, оставаясь приверженными этому Олимпийскому наследию, зажигаем в храме Атешгях факел первых Европейских игр и провожаем его на стадион и на церемонию открытия Игр «Баку-2015». Это – решающий момент для европейского спорта. Мои коллеги, а также Европейский Олимпийский комитет, который я представляю, очень признательны вам за оказанную помощь, так как мы делаем завершающий шаг к совместной реализации наших планов. Такие олимпийские ценности, как совершенство, дружба и уважение, отчетливо отражаются в факельной эстафете. Факелоносцы, передавая в духе братства друг другу горящий факел, посредством спорта распространяют повсюду месседж мира, дружбы и торжества.

«Баку- 2015» состоится благодаря труду и усилиям всей вашей страны. Работать с руководством Азербайджана доставило огромное удовольствие. Ваши профессионализм и внимание всегда нас впечатляли. Председатель Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015», первая леди Мехрибан Алиева, лично участвуя в работе по подготовке к Играм, давала ценные указания и рекомендации, продемонстрировала полную приверженность работе.

Я хотел бы выразить искреннюю признательность Европейского Олимпийского комитета Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди. Профессиональный состав Организационного комитета и Операционного комитета первых Европейских игр «Баку- 2015» в течение 27 месяцев неустанно трудился для того, чтобы наши планы стали реальностью. То, что за столь короткий срок будет проделано такое количество работы, я не мог представить даже в самых смелых мечтах. На самом деле, весь бакинский состав еще до начала Игр установил мировой рекорд.

Я искренне желаю следить за эстафетой факела «Баку-2015», который будет путешествовать по всей вашей прекрасной стране. Потому что этот факел будет освещать путь, ведущий к церемонии открытия очень важных первых Европейских игр.

Спасибо".