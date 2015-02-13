Старший тренер сборной: На I Европейских играх мы постараемся побороться за медаль - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report со старшим тренером сборной Азербайджана по стрельбе из лука Сергеем Господиновым.

- Расскажите, как развивается такой вид спорта как стрельба из лука в Азербайджане?

- Стрельба из лука - это давно развивающийся в Азербайджане вид спорта. Примерно с 1968 года он получил свое развитие в республике. В советское время результаты азербайджанских спортсменов были довольно неплохие. Очень многие спортсмены входили в состав советской сборной. В то время войти с состав Советского Союза могли лишь единицы, показавшие отличные результаты. И с распадом Советского Союза этот вид спорта, так сказать, сохранился в республике, но многое держалось за счет энтузиазма.

Я сам тренер из Молдовы, меня пригласили работать, и уже пять лет, как я здесь. Естественно, когда я приехал сюда, я увидел в каком состоянии находилась стрельба из лука, когда в чемпионате Азербайджана участвовали всего 16 человек, из которых многие были, так сказать, великовозрастными спортсменами, очень мало было молодежи. То есть, в такой обстановке очень сложно идти вперед. Но, как я говорил, держалась на плаву стрельба из лука, очень редко спортсмены выезжали за рубеж. Разумеется, только сидя дома, не имея возможности в финансовом плане выезжать на зарубежные состязания, набираться серьезных успехов было сложно. Были проблемы с материальной частью, луками и стрелами. Но, когда создалась новая федерация, когда к нам пришли новые люди, то есть, Шахин Мохсумов, который с 2008 возглавил Федерацию, пошло движение вперед. Во-первых, появилась возможность приобретать луки и стрелы, появились большие возможности для поездок за рубеж для спортсменов. Это, конечно, дало толчок, дало какой-то стимул спортсменам заниматься дальше. На сегодняшний день на чемпионате Азербайджана уже участвуют 40 человек. То есть, это говорит о том, что, в принципе, развитие идет вперед, то есть мы не стоим на месте, но, к сожалению, количество тренеров осталось по-прежнему малым. Нет пока людей, из тех стрелков из лука, которые имеют физкультурное образование, которые хотели бы работать в этом виде спорта.

Должен сказать, что за последние 4 года результаты спортсменов улучшились. Спортсмены начали ездить по соревнованиям, пошел результат у каких-то спортсменов. Сложилась команда, как мужская, так и женская. Мужская команда в 2013-ом году на Исламских играх в Индонезии заняла второе место. То есть, на сегодняшний день, команда чего-то стоит, уже как-то готовится дальше к каким-то серьезным соревнованиям. Очень много медалей мы начали завоевывать на международных соревнованиях. В Батуми проходят соревнования с участием закавказских стран, а также Турции и Ирана, и мы постоянно оттуда приезжаем с медалями, и не просто с медалями, а с золотыми. В Беларусь мы тоже выезжаем, там тоже бывают турниры, то есть там уровень спортсменов тоже высокий. Это все опыт, без опыта никакого результата и не будет на соревнованиях. Основа всего этого, как говорится, заложена. И мы уже третий год как проводим международный турнир и туда приезжают грузинская, турецкая, российская команды, в этом году Израиль приезжал, и мы участвуем там. В этом году наши спортсмены хорошо участвовали. Мы выиграли индивидуальный турнир среди мужчин, и команда выиграла, и смешанная команда выиграла. То есть, в последней системе турниров, которые появились в прошлые годы, в этот раз мы выступили очень удачно, и хорошо себя спортсмены показали именно в финалах за завоевание медалей. То есть, это все дает толчок к развитию, популяризации этого вида спорта в стране.

Стрельба из лука, как и любой вид спорта, требует вложений. С этими вложениями пока федерация справляется. Каждый год приобретаются новые луки, они каждый год совершенствуются и, естественно, весь мир ориентируется на новое, так как новое это лучшее, и с новыми луками люди растут в результате. Поэтому мы стараемся, чтобы наши спортсмены стреляли более качественными луками, чтобы мы не отставали от конкурирующих стран, которые показывают высокие результаты на международной арене. Тем более, 2015-ый год для нас сложный год в плане подготовки, то есть, мы готовимся к первым Европейским играм и, конечно, перед нами ставятся большие задачи, мы постараемся побороться за какую-то медаль.

- Если посмотреть со стороны, кажется, что стрельба из лука довольно легкий вид спорта - натянул тетиву и выстрелил. Какие сложности имеются в этом виде спорта?

- Да, со стороны кажется все легко, но сложностей очень много. Во-первых, все начинается с малого. Как поставить технику подготовки, так спортсмен и будет стрелять, технически будет справляться с выстрелом. Но это очень обманчивое впечатление, что это все легко. У мужчин, например, сила натяжения стрелы составляет от 12,5 до 22 килограмм. То есть, усилия удержания тетивы учитываются в килограммах. Спортсмен на тренировках стреляет по 150-200 раз, и если умножить это на килограммы, то выходит, что на тренировках он тонны поднимает. Это говорит о том, что стрельба из лука нелегкий вид спорта, физические нагрузки все равно большие. С ними надо справлять и, разумеется, мы занимаемся не только стрельбой, но и общефизической подготовкой. Но самое главное - это психология. Очень важно, чтобы спортсмен был психологически устойчив на соревнованиях. А тут в стрельбе из лука, связанного с прицеливанием, вниманием, попаданием в десятку, естественно, это внимание нужно удержать до такой степени, чтобы именно не промахнуться. Любое волнение, любой мандраж, любая стрессовая ситуация влияет на его результат, его техническую работу, которая на тренировках бывает стабильной. Если нет психологии, очень сложно получать результаты на соревнованиях.

- А что легкое в этом виде спорта?

- Во-первых, этот вид спорта красивый, он интеллигентный, как мы везде его называем. Если человек хочет добиваться результатов, он должен пройти через труд, а он не бывает легким.

- В этом году в Баку пройдут первые Европейские Игры. Что Вы можете сказать о них?

- Игры такого масштаба проводятся впервые. Есть Азиатские, Панамериканские игры, сейчас принято решение провести первые Европейские игры. Все это очень серьезные соревнования, и они будут проводится на уровне Олимпийских игр. Программа и регламент будет проводиться на основе Олимпийский игр. То, что они проводятся в Баку, это немаловажный фактор для нас, так как на наших плечах груз ответственности. Мы ставим перед собой какие-либо планы, задачи, хочется, конечно же, побороться за медаль. Я вам скажу, что конкуренция в Европе в стрельбе из лука очень высокая, и к нам приедут ведущие страны Европы - это спортсмены из Голландии, России, Болгарии - страны, которые доказали своим результатом, что они являются ведущими. Вот в этой серьезной конкуренции нам придется работать и готовиться к этим играм.

- Сколько человек из сборной Азербайджана будут участвовать на Играх?

- На сегодняшний день у нас отбираются на Игры 4-5 мужчин и 5-6 женщин на состав команды, который будет состоять из трех мужчин и трех женщин. Мы, как страна-хозяйка, получили право выставить всю команду. Из участников будет 64 женщин и 64 мужчин. Всего будет 12 команд, а может и 13, но это будет зависеть от квотовых соревнований. Последнее квотовое соревнование прошло в Ереване в прошлом году - Чемпионат мира, и мы обязаны были там участвовать, потому что по регламенту игр мы должны были участвовать на Чемпионате мира, чтобы нам дали полностью выставить команду в полном составе на этих играх. Мы поехали туда, приняли участие на Чемпионате Европы и получили это право.

- Как идет подготовка к Играм?

- Подготовка у нас уже идет к этим соревнованиям, то есть, пока у нас идет зимняя программа, буквально недавно завершился Чемпионат Азербайджана. Можно отметить результат Тараса Сенюка, вот он готовится к зимнему чемпионату Европы в Словении с 23 февраля по 1 марта. Мы результат показывали, но он не был удовлетворительным, чтобы выступать на зимнем чемпионате. Игры же будут проводиться по летней программе, на 70 метров. Сейчас мы еще заканчиваем зимнюю программу подготовки и с марта у нас начинаются летние нагрузки и мы будем вывозить кандидатов в Турцию, так как у нас здесь условия не позволяют. Здесь холодно и ветер. Мы отвезем наших спортсменов туда, где комфортные условия, чтобы они проводили подготовку к этим играм. У нас очень мало времени, где-то два с половиной месяца, то есть за эти месяцы мы должны поставить результат, дать спортсменам возможность для подготовки, психологии и для отбора команды, которая будет здесь участвовать. То есть, до конца мая я уже буду готов назвать состав команды, которая будет здесь участвовать на играх.

- Сколько медалей Вы ожидаете от сборной на Играх?

- Как я говорил, конкуренция очень высокая. Мы, конечно, поставили перед собой задачу завоевать медаль, но это очень сложная задача. Сюда приедут лучшие стрелки Европы, но мы постараемся побороться за одну медаль. В какой программе я не знаю, будь это в команде, или смешанной команде, или в личном зачете, но я рассчитываю на мужскую, потому что она более стабильная. Женскую команду мы, так сказать, сложили, но классом она, конечно же, ниже. Это о команде, есть конечно сильные индивидуальные стрелки, но пока мы говорим, только об одной медали...

- ...И какого достоинства?

- Таких прогнозов я не ставлю. Если будет медаль, это будет успех для нашего вида спорта.

- Имеются ли какие-либо проблемы в сфере стрельбы из лука в Азербайджане?

- По крайней мере в последние годы у нас идет финансирование для участия на официальных соревнованиях по линии министерства молодежи и спорта, поэтому мы чувствуем поддержку, то есть нам никогда ни в чем не отказывали в плане участия в соревнованиях. В этом плане у нас проблем нет, нет проблем и с федерацией. В любом случае, при любой нашей просьбе в плане того, что надо приобрести для нашей команды, мы всегда имеет поддержку у Федерации.

По поводу базы, у нас нет хорошей зимней базы, потому что зимой наши спортсмены не имеют возможности тренироваться в одном хорошем, теплом месте вместе. Потому что каждый спортсмен тренируется в своем клубе, будь это "Локомотив" или "Мехсул", но условия там не позволяют тренироваться зимой. Летом мы тренируемся в Говсанах, там есть поле, где мы тренируемся, но летней базы в Баку у нас тоже нет. Мы бы хотели, чтобы у нас была большая зимняя база, обширный зал, где можно было бы поставить много стрелоприемников, где можно было бы объединить труд тренеров на одной базе, так как это будет в помощь каждому тренеру. Есть возможность такую базу построить, так как даже в Академии спорта есть место, где мы планировали сделать это. Но все зависит от Федерации, то есть будут ли у них такие средства, чтобы все это построить. Пусть он не будет такой большой, но чтобы там были комфортные условия для подготовки спортсменов в зимнее время.

- Как по-вашему, что нужно сделать, чтобы популяризовать этот вид спорта?

- Мы проводим рекламу, даем статьи в газетах, телевидение приглашаем на соревнования, чтобы люди знали, что есть такой вид спорта в стране. Но надо привлекать больше людей к тренерской работе, потому что тренеров не очень много, охватить массовостью этот вид спорта. В районах спортивные базы есть и надо на их базе развивать этот вид спорта. Отсутствие специалистов - это проблема, и не каждый специалист поедет работать в районы. Должно быть материальное стимулирование, должна быть база. У людей нет желания работать. Есть молодые люди, которые заканчивают Академию спорта и было бы хорошо, если развитие шло не в одном Баку, а также в районах. Если будет больше занимающихся, значит будет больше конкуренция, а большая конкуренция означает высокие результаты.