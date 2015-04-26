 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Стал известен состав сборной России по триатлону на Европейские игры в Баку

    Главный тренер заявил на соревнования пять спортсменов

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Тренерский штаб сборной России по триатлону обнародовал имена спортсменов, которые примут участие в Европейских играх 2015 года.

    Как передает Report со ссылкой на "Весь спорт", главный тренер сборной России по триатлону Дмитрий Бутков заявил на соревнования пять спортсменов: у мужчин на Европейских играх выступят Дмитрий Полянский и Александр Брюханков, у женщин — Александра Разарёнова, Анастасия Абросимова и Елена Данилова.

    Первые в истории Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня в столице Азербайджана Баку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi