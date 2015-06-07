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    ​Состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2015

    Боксерский турнир в Баку пройдет с 16 по 27 июня

    Баку. 07 Июня. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский, объявил состав сборной Украины на Европейские игры 2015.

    Как передает Report, боксерский турнир пройдет с 16 по 27 июня.

    Соревнования по боксу среди мужчин будут проходить в традиционных десяти весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и 91 кг.

    Кроме того участие будут принимать и женские сборные. Представительницы женского бокса будут соревноваться в весовых категориях: 51 кг, 54 кг, 60 кг, 64 кг и 75 кг.

    Состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2015

    Мужская сборная:

    Весовая категория 49 кг: Игорь Сопинский

    Весовая категория 52 кг: Дмитрий Замотаев

    Весовая категория 56 кг: Юрий Шестак

    Весовая категория 60 кг: Тимур Беляк

    Весовая категория 64 кг: Виктор Петров

    Весовая категория 69 кг: Ярослав Самофалов

    Весовая категория 75 кг: Владислав Войталюк

    Весовая категория 81 кг: Александр Хижняк

    Весовая категория 91 кг: Геворг Манукян

    Весовая категория 91 кг: Владислав Сиренко

    Главный тренер: Дмитрий Сосновский

    Женская сборная:

    Весовая категория 51 кг: Татьяна Коб

    Весовая категория 75 кг: Екатерина Шамбир

    Главный тренер: Сергей Гордиенко

    Первые в истории Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня в Баку (Азербайджан).

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