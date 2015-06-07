Баку. 07 Июня. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский, объявил состав сборной Украины на Европейские игры 2015.
Как передает Report, боксерский турнир пройдет с 16 по 27 июня.
Соревнования по боксу среди мужчин будут проходить в традиционных десяти весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и 91 кг.
Кроме того участие будут принимать и женские сборные. Представительницы женского бокса будут соревноваться в весовых категориях: 51 кг, 54 кг, 60 кг, 64 кг и 75 кг.
Состав сборной Украины по боксу на Европейские игры 2015
Мужская сборная:
Весовая категория 49 кг: Игорь Сопинский
Весовая категория 52 кг: Дмитрий Замотаев
Весовая категория 56 кг: Юрий Шестак
Весовая категория 60 кг: Тимур Беляк
Весовая категория 64 кг: Виктор Петров
Весовая категория 69 кг: Ярослав Самофалов
Весовая категория 75 кг: Владислав Войталюк
Весовая категория 81 кг: Александр Хижняк
Весовая категория 91 кг: Геворг Манукян
Весовая категория 91 кг: Владислав Сиренко
Главный тренер: Дмитрий Сосновский
Женская сборная:
Весовая категория 51 кг: Татьяна Коб
Весовая категория 75 кг: Екатерина Шамбир
Главный тренер: Сергей Гордиенко
Первые в истории Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня в Баку (Азербайджан).
News DepartmentАвтор новости
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