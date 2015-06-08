​СМИ: Огонь Евроигр побывал в 60 регионах страны до своего прибытия в Баку

Баку. 8 Июня. REPORT.AZ/ Огонь игр "Баку-2015" достиг города-хозяина Европейских игр, пронесенного сюда 100 факелоносцами в рамках эстафеты на 16 километров, сообщает Report со ссылкой на сайт 2016olympicsrio.org.

Огонь пришел в столицу Азербайджана через порт Садко, куда он приплыл на корабле с Нефтяных камней в Каспийском море в руках нефтяника Нахида Нуриева.

Нахид Нуриев передал Огонь президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который пронес факел через Бакинский бульвар, и далее через эстафету при участии ряда известных людей Огонь был почетно донесен до проспекта Нефтяников и далее до Девичьей башни, где он останется до 11 июня.

Издание напоминает, что Огонь начал свое путешествие из храма Аташгях 26 апреля в руках И.Алиева и проделал шестинедельный путь по Азербайджану с участием 750 тыс. зрителей в ожидании исторического момента для страны и континента - начала Первых Европейских игр.

Отмечается, что Огонь побывал в 60 регионах страны до своего прибытия в Баку.

В течение пятидневного тура по Баку Огонь посетит 9 из 18 спортивных площадок Евроигр, останавливаясь в Велопарке BMX, Дворце водных видов спорта, Баскетбольной арене, Велопарке горного велосипеда, на пляже Бильгя, Арене имени Гейдара Алиева, Национальной гимнатической арене, стадионе имени Тофига Бахрамова и в Кристал-Холле.

Каждый день Огонь будет выноситься из Девичьей башни в 8:30 до ее открытия и возвращаться обратно после ее закрытия в 9:30.