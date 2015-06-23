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    Сегодня на Европейских играх ​выступят 24 азербайджанских спортсмена - СПИСОК

    Выступления будут в таких видах спорта, как плавание, бадминтон, бокс и фехтование

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В 11-й день соревнований I Европейских игр "Баку-2015" выступят 24 азербайджанских спортсмена.

    Как сообщает Report, соревнования будут по плаванию, бадминтону, баскетболу, волейболу, боксу и фехтованию.

    3X3 БАСКЕТБОЛ

    19:55 Среди мужчин Группа D

    Азербайджан - Чехия

    21:35 Среди мужчин Группа D

    Швейцария - Азербайджан

    17:10 Среди женщин Группа A

    Швейцария - Азербайджан

    БАДМИНТОН

    Кянан Рзаев 

    09:40 *Среди мужчин Одиночный разряд Группа B

    Самуэль Кали (Мальта) - Кянан Рзаев (Азербайджан)

    20:00 *Среди мужчин Парный разряд Группа B

    Орхан Гяляндаров  | Кянан Рзаев  (Азербайджан) - Миттельгейссер Г. | Керсауди Б (Франция)

    БОКС

    Альберт Селимов

    14:00 *Среди мужчин Легкий вес (60 кг) 1/4 финала

    Альберт Селимов (Азербайджан) - Элиан Димитров (Болгария)

    Коллазо Сотомайор

    20:15 *Среди мужчин Первый полусредний вес (64 кг) 1/4 финала

    Никулеску Даниэль (Румыния) - Коллазо Сотомайор (Азербайджан)

    Парвиз Багиров

    21:15 *Среди мужчин Полусредний вес (69 кг) 1/4 финала

    Абасс Бараоу (Германия) - Парвиз Багиров (Азербайджан)

    Абдулкадир Абдуллаев

    21:30 *Среди мужчин Тяжелый вес (91 кг) 1/4 финала

    Абдулкадир Абдуллаев (Азербайджан) - Пауль Омба Бионголо (Франция)

    Анна Алимарданова

    12:45 *Среди женщин Полулегкий вес (51 - 54 кг) 1/4 финала

    Станимира Петрова (Болгария) - Анна Алимарданова (Азербайджан)

    Елена Вистропова

    19:15 *Среди женщин Первый полусредний вес (60 - 64 кг) 1/4 финала

    Сэнди Райн (Великобритания) - Елена Вистропова (Азербайджан)

    ФЕХТОВАНИЕ

    11:50 Азер Тагиев

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

    Азер Тагиев (Азербайджан) - Фернандо Касарес (Испания)

    Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

    Георгес Тсоуроутас (Греция) - Азер Тагиев (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

    Дольниджеану Тибериу (Румыния) - Азер Тагиев (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

    Азер Тагиев (Азербайджан) - Ибрагим Ант (Турция)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

    Джеймс Хонейбон  (Великобритания) - Азер Тагиев (Азербайджан)

    12:50 Абдулла Гасанов

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

    Абдулла Гасанов (Азербайджан) - Адам Скродзки  (Польша)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

    Массимилиано Муроло  (Италия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

    Абдулла Гасанов (Азербайджан) - Алин Бадеа (Румыния)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

    Бенс Джемеси  (Венгрия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

    Бьёрн Гебнер  (Германия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)

    12:50 Джаваншир Сафаров

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

    Джаваншир Сафаров (Азербайджан) - Маскимилиан Киндлер  (Германия)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

    Александр Трушаков  (Россия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

    Луиджи Мираджо  (Италия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

    Алиаксандр Биукесич  (Беларусь)- Джаваншир Сафаров (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

    Бенс Ксаба Мартон (Венгрия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)

    12:50 Джаваншир Агакишиев

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

    Джаваншир Агакишиев (Азербайджан) - Маттиас Виллау  (Австрия)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

    Ричард Геберс  (Германия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

    Никита Проскура (Россия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

    Джаваншир Агакишиев (Азербайджан) - Атанас Арнаудов  (Болгария)

    *Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

    Альберто Пеллегрини  (Италия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)

    09:00 Эльмира Худавердиева

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

    Эльмира Худавердиева (Азербайджан) - Ева Нелип  (Польша)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

    Ана Мариа Бранза (Румыния) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

    Бианка Букочки (Венгрия) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

    Дагмар Джипарова(Словакия) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

    Эмма Самуэлссон (Швеция) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)

    09:00 Самира Гусейнова

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B

    Эрика Кипру (Эстония) - Самира Гусейнова (Азербайджан)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B

    Романа Каран (Словакия) - Самира Гусейнова (Азербайджан)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B

    Самира Гусейнова (Азербайджан) - Ольга Кочева  (Россия)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B

    Река Бохус  (Венгрия) - Самира Гусейнова (Азербайджан)

    09:00 Марьям Меликова

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C

    Яна Шемякина(Украина) - Марьям Меликова (Азербайджан) Startlist

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C

    Татьяна Андрюшина (Россия) - Марьям Меликова (Азербайджан)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C

    Марьям Меликова (Азербайджан) - Амалиа Татаран (Румыния)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C

    Катрина Лехис (Эстония) - Марьям Меликова (Азербайджан)

    09:00 Нюбар Меликова

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E

    Симона Герман (Румыния) - Нюбар Меликова (Азербайджан)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E

    Яна Зверева (Россия) - Нюбар Меликова (Азербайджан)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E

    Нюбар Меликова (Азербайджан) - Джиулиа Риззи (Италия)

    *Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E

    Авитал Маринук (Израиль) - Нюбар Меликова (Азербайджан)

    ПЛАВАНИЕ

    Камран Джафаров (Азербайджан)

    09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры

    Мурат Айхан (Азербайджан)

    09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры

    Иван Андрианов  (Азербайджан)

    09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры

    Антон Желтяков (Азербайджан)

    11:20 Среди мужчин Брасс на 200 м первые игры

    Григорий Кальминский (Азербайджан)

    10:46 Среди мужчин Плавание на спине на 100 м первые игры

    Анна Манченкова (Азербайджан)

    09:51 Среди женщин Вольный стиль на 100 м первые игры

    Алсу Байрамова (Азербайджан)

    10:34 Среди женщин Батерфляй на 200 м первые игры

    Юлия Стисюк (Азербайджан)

    11:35 Среди женщин Плавание на спине на 200 м первые игры

    ВОЛЕЙБОЛ

    АЗЕРБАЙДЖАН

    19:00 Среди женщин 1/4 финала

    Азербайджан - Голландия

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