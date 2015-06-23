Сегодня на Европейских играх ​выступят 24 азербайджанских спортсмена - СПИСОК

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В 11-й день соревнований I Европейских игр "Баку-2015" выступят 24 азербайджанских спортсмена.

Как сообщает Report, соревнования будут по плаванию, бадминтону, баскетболу, волейболу, боксу и фехтованию.

3X3 БАСКЕТБОЛ

19:55 Среди мужчин Группа D

Азербайджан - Чехия

21:35 Среди мужчин Группа D

Швейцария - Азербайджан

17:10 Среди женщин Группа A

Швейцария - Азербайджан

БАДМИНТОН

Кянан Рзаев

09:40 *Среди мужчин Одиночный разряд Группа B

Самуэль Кали (Мальта) - Кянан Рзаев (Азербайджан)

20:00 *Среди мужчин Парный разряд Группа B

Орхан Гяляндаров | Кянан Рзаев (Азербайджан) - Миттельгейссер Г. | Керсауди Б (Франция)

БОКС

Альберт Селимов

14:00 *Среди мужчин Легкий вес (60 кг) 1/4 финала

Альберт Селимов (Азербайджан) - Элиан Димитров (Болгария)

Коллазо Сотомайор

20:15 *Среди мужчин Первый полусредний вес (64 кг) 1/4 финала

Никулеску Даниэль (Румыния) - Коллазо Сотомайор (Азербайджан)

Парвиз Багиров

21:15 *Среди мужчин Полусредний вес (69 кг) 1/4 финала

Абасс Бараоу (Германия) - Парвиз Багиров (Азербайджан)

Абдулкадир Абдуллаев

21:30 *Среди мужчин Тяжелый вес (91 кг) 1/4 финала

Абдулкадир Абдуллаев (Азербайджан) - Пауль Омба Бионголо (Франция)

Анна Алимарданова

12:45 *Среди женщин Полулегкий вес (51 - 54 кг) 1/4 финала

Станимира Петрова (Болгария) - Анна Алимарданова (Азербайджан)

Елена Вистропова

19:15 *Среди женщин Первый полусредний вес (60 - 64 кг) 1/4 финала

Сэнди Райн (Великобритания) - Елена Вистропова (Азербайджан)

ФЕХТОВАНИЕ

11:50 Азер Тагиев

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

Азер Тагиев (Азербайджан) - Фернандо Касарес (Испания)

Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

Георгес Тсоуроутас (Греция) - Азер Тагиев (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

Дольниджеану Тибериу (Румыния) - Азер Тагиев (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

Азер Тагиев (Азербайджан) - Ибрагим Ант (Турция)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа A

Джеймс Хонейбон (Великобритания) - Азер Тагиев (Азербайджан)

12:50 Абдулла Гасанов

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

Абдулла Гасанов (Азербайджан) - Адам Скродзки (Польша)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

Массимилиано Муроло (Италия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

Абдулла Гасанов (Азербайджан) - Алин Бадеа (Румыния)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

Бенс Джемеси (Венгрия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа D

Бьёрн Гебнер (Германия) - Абдулла Гасанов (Азербайджан)

12:50 Джаваншир Сафаров

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

Джаваншир Сафаров (Азербайджан) - Маскимилиан Киндлер (Германия)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

Александр Трушаков (Россия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

Луиджи Мираджо (Италия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

Алиаксандр Биукесич (Беларусь)- Джаваншир Сафаров (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа E

Бенс Ксаба Мартон (Венгрия) - Джаваншир Сафаров (Азербайджан)

12:50 Джаваншир Агакишиев

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

Джаваншир Агакишиев (Азербайджан) - Маттиас Виллау (Австрия)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

Ричард Геберс (Германия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

Никита Проскура (Россия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

Джаваншир Агакишиев (Азербайджан) - Атанас Арнаудов (Болгария)

*Среди мужчин Индивидуальные соревнования на саблях Группа F

Альберто Пеллегрини (Италия) - Джаваншир Агакишиев (Азербайджан)

09:00 Эльмира Худавердиева

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

Эльмира Худавердиева (Азербайджан) - Ева Нелип (Польша)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

Ана Мариа Бранза (Румыния) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

Бианка Букочки (Венгрия) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

Дагмар Джипарова(Словакия) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа A

Эмма Самуэлссон (Швеция) - Эльмира Худавердиева (Азербайджан)

09:00 Самира Гусейнова

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B

Эрика Кипру (Эстония) - Самира Гусейнова (Азербайджан)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B

Романа Каран (Словакия) - Самира Гусейнова (Азербайджан)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B

Самира Гусейнова (Азербайджан) - Ольга Кочева (Россия)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа B

Река Бохус (Венгрия) - Самира Гусейнова (Азербайджан)

09:00 Марьям Меликова

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C

Яна Шемякина(Украина) - Марьям Меликова (Азербайджан) Startlist

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C

Татьяна Андрюшина (Россия) - Марьям Меликова (Азербайджан)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C

Марьям Меликова (Азербайджан) - Амалиа Татаран (Румыния)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа C

Катрина Лехис (Эстония) - Марьям Меликова (Азербайджан)

09:00 Нюбар Меликова

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E

Симона Герман (Румыния) - Нюбар Меликова (Азербайджан)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E

Яна Зверева (Россия) - Нюбар Меликова (Азербайджан)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E

Нюбар Меликова (Азербайджан) - Джиулиа Риззи (Италия)

*Среди женщин Индивидуальные соревнования на шпагах Группа E

Авитал Маринук (Израиль) - Нюбар Меликова (Азербайджан)

ПЛАВАНИЕ

Камран Джафаров (Азербайджан)

09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры

Мурат Айхан (Азербайджан)

09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры

Иван Андрианов (Азербайджан)

09:38 Среди мужчин Батерфляй на 50 м первые игры

Антон Желтяков (Азербайджан)

11:20 Среди мужчин Брасс на 200 м первые игры

Григорий Кальминский (Азербайджан)

10:46 Среди мужчин Плавание на спине на 100 м первые игры

Анна Манченкова (Азербайджан)

09:51 Среди женщин Вольный стиль на 100 м первые игры

Алсу Байрамова (Азербайджан)

10:34 Среди женщин Батерфляй на 200 м первые игры

Юлия Стисюк (Азербайджан)

11:35 Среди женщин Плавание на спине на 200 м первые игры

ВОЛЕЙБОЛ

АЗЕРБАЙДЖАН

19:00 Среди женщин 1/4 финала

Азербайджан - Голландия