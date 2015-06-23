​24 Azerbaijani sportsmen join the Games today - LIST

Baku. 23 June. REPORT.AZ/ 24 Azerbaijani sportsmen will join the Games today.
Report informs, today competitions on swimming, badminton, boxing and fencing, basketball and volleyball will be held
BASKETBALL 3X3
19:55 Men's Group D
Azerbaijan - Czech Republic
21:35 Men's Group D
Switzerland - Azerbaijan
17:10 Women's Group A
Switzerland - Azerbaijan
Badminton
Kenan Rzayev
09:40 * Men's singles Group B
Samuel Cali (Malta) - Kenan Rzayev (Azerbaijan)
20:00 Men's Doubles Group B *
Orhan Galandarov | Kenan Rzayev (Azerbaijan) - Mittelheisser G. | Kersaudy B (France)
BOXING
Albert Salimov
* 14:00 Men's Light Weight (60kq) 1/4 Final
Albert Salimov (Azerbaijan) - Elian Dimitrov (Bulgaria)
Collazo Sotomayor
20:15 * The first half-middle weight among men (64kq) 1/4 Final
Daniel Niculescu (Romania) - Collazo Sotomayor (Azerbaijan)
Parviz Bagirov
21:15 * Men's Half-middle weight (69kq) 1/4 Final
Baraou Abass (Germany) - Parviz Bagirov (Azerbaijan)
Abdulkadir Abdullayev
* 21:30 Men's Heavy Weight (91 kg) 1/4 Final
Abdulkadir Abdullayev (Azerbaijan) - Hip Biongolo Paul (France)
Anna Alimardanova
12:45 * Women's Semi-light weight (51 - 54kg) 1/4 Final
Stanimira Petrova (Bulgaria) - Anna Alimardanova (Azerbaijan)
Elena Vystropova
19:15 * First Half-average weight among women (60 - 64kg) 1/4 Final
Ryan Sandy (UK) - Yelena Vystropova (Azerbaijan)
Fencing
Azer Taghiyev
11:50 * Men's individual Sabre Group A
Azer Taghiyev (Azerbaijan) - Fernando Casares (Spain)
Tsouroutas Georges (Greece) - Azer Tagiyev (Azerbaijan)
Dolniceanu Tiberiu (Romania) - Azer Tagiyev (Azerbaijan)
Azer Tagiyev (Azerbaijan) - Ant Ibrahim (Turkey)
James Honeybone (the UK) - Azer Tagiyev (Azerbaijan)
Abdulla Hasanov
11:50 * Men's individual Sabre Group D
Abdulla Hasanov (Azerbaijan) - Adam Skrodzki (Poland)
Massimiliano Murolo (Italy) - Abdulla Hasanov (Azerbaijan)
* Men's individual race in 12:50 Sabla Group D
Abdulla Hasanov (Azerbaijan) - Alin Badea (Romania)
Gemesi Bence (Hungary) - Abdulla Hasanov (Azerbaijan)
Bjoern Huebner (Germany) - Abdulla Hasanov (Azerbaijan)
Javanshir Safarov
11:50 * Men's individual Sabre Group E
Javanshir Safarov (Azerbaijan) - Kindler Maximilian (Germany)
Trushakov Alexander (Russia) - Javanshir Safarov (Azerbaijan)
Miracco Luigi (Italy) - Javanshir Safarov (Azerbaijan)
Buikevich Aliaksandr (Belarus) - Javanshir Safarov (Azerbaijan)
Bence Csaba Marton (Hungary) - Javanshir Safarov (Azerbaijan)
Javanshir Agakishiyev
11:50 * Men's individual Sabre Group F
Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan) - Willau Matthias (Austria)
Huebers Richard (Germany) - Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan)
Nikita Proskura (Russia) - Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan)
Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan) - Atanas Arnaudov (Bulgaria)
Alberto Pellegrini (Italy) - Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan)
Elmira Khudaverdiyeva
09:00* Women's individual Epee Group A
Elmira Khudaverdiyeva (AZERBAIJAN) - Nelip Ewa (Poland)
Ana Maria Branza (Romania) - Elmira Khudaverdiyeva (Azerbaijan)
Bukocki Bianka (Hungary) - Elmira Khudaverdiyeva (Azerbaijan)
Ciparova Dagmar (Slovakia) - Elmira Khudaverdiyeva (Azerbaijan)
Emma Samuelsson (Sweden) - Elmira Khudaverdiyeva (Azerbaijan)
Samira Huseynova
* 09:00* Women's individual Epee Group B
Kirpu Erika (Estonia) - Samira Huseynova (Azerbaijan)
Caran Romana (Slovakia) - Samira Huseynova (Azerbaijan)
Samira Huseynova (Azerbaijan) - Kochneva Olga (Russia)
Reka Bohus (Hungary) - Samira Huseynova (Azerbaijan)
Maryam Malikova
09:00* Women's individual Epee Group C
Yana Shemyakina (Ukraine) - Maryam Malikova (Azerbaijan) Startlist
Tatyana Andryushina (Russia) - Maryam Malikova (Azerbaijan)
Maryam Malikova (Azerbaijan) - Tătăran Amalia (Romania)
Lehis Katrina (Estonia) - Maryam Malikova (Azerbaijan)
Nubar Malikova
09:00* Women's individual Epee Group E
Simona Gherman (Romania) - Nubar Malikova (Azerbaijan)
Yana Zvereva (Russia) - Nubar Malikova (Azerbaijan)
Nubar Malikova (Azerbaijan) - Rizzi Giulia (Italy)
Marinuk Avital (Israel) - Nubar Malikova (Azerbaijan)
SWIMMING
Kamran Jafarov (Azerbaijan)
09:38 Men's 50m butterfly preliminary games
Ayhan Murat (Azerbaijan)
09:38 Men's 50m butterfly preliminary games
Ivan Andrianov (Azerbaijan)
09:38 Men's 50m butterfly preliminary games
Anton Jeltyakov (Azerbaijan)
11:20 Men's 200m breaststroke heats preliminary games
Grigory Kalminski (Azerbaijan)
10:46 Men's 100m backstroke heats preliminary games
Anna Manchenkova (Azerbaijan)
09:51 Women's 100m freestyle preliminary games
Alsu Bayramova (Azerbaijan)
10:34 Women's 200m butterfly preliminary games
Yuliya Stisyuk (Azerbaijan)
11:35 Women's 200m backstroke preliminary games
AZERBAIJAN
11:51 Men's 4x100m freestyle preliminary ball games
VOLLEYBALL
AZERBAIJAN
19:00 Women's 1/4 Final
Azerbaijan - Netherlands
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