​24 Azerbaijani sportsmen join the Games today - LIST

23 June, 2015 09:11

Baku. 23 June. REPORT.AZ/ 24 Azerbaijani sportsmen will join the Games today. Report informs, today competitions on swimming, badminton, boxing and fencing, basketball and volleyball will be held BASKETBALL 3X3 19:55 Men's Group D Azerbaijan - Czech Republic 21:35 Men's Group D Switzerland - Azerbaijan 17:10 Women's Group A Switzerland - Azerbaijan Badminton Kenan Rzayev 09:40 * Men's singles Group B Samuel Cali (Malta) - Kenan Rzayev (Azerbaijan) 20:00 Men's Doubles Group B * Orhan Galandarov | Kenan Rzayev (Azerbaijan) - Mittelheisser G. | Kersaudy B (France) BOXING Albert Salimov * 14:00 Men's Light Weight (60kq) 1/4 Final Albert Salimov (Azerbaijan) - Elian Dimitrov (Bulgaria) Collazo Sotomayor 20:15 * The first half-middle weight among men (64kq) 1/4 Final Daniel Niculescu (Romania) - Collazo Sotomayor (Azerbaijan) Parviz Bagirov 21:15 * Men's Half-middle weight (69kq) 1/4 Final Baraou Abass (Germany) - Parviz Bagirov (Azerbaijan) Abdulkadir Abdullayev * 21:30 Men's Heavy Weight (91 kg) 1/4 Final Abdulkadir Abdullayev (Azerbaijan) - Hip Biongolo Paul (France) Anna Alimardanova 12:45 * Women's Semi-light weight (51 - 54kg) 1/4 Final Stanimira Petrova (Bulgaria) - Anna Alimardanova (Azerbaijan) Elena Vystropova 19:15 * First Half-average weight among women (60 - 64kg) 1/4 Final Ryan Sandy (UK) - Yelena Vystropova (Azerbaijan) Fencing Azer Taghiyev 11:50 * Men's individual Sabre Group A Azer Taghiyev (Azerbaijan) - Fernando Casares (Spain) Tsouroutas Georges (Greece) - Azer Tagiyev (Azerbaijan) Dolniceanu Tiberiu (Romania) - Azer Tagiyev (Azerbaijan) Azer Tagiyev (Azerbaijan) - Ant Ibrahim (Turkey) James Honeybone (the UK) - Azer Tagiyev (Azerbaijan) Abdulla Hasanov 11:50 * Men's individual Sabre Group D Abdulla Hasanov (Azerbaijan) - Adam Skrodzki (Poland) Massimiliano Murolo (Italy) - Abdulla Hasanov (Azerbaijan) * Men's individual race in 12:50 Sabla Group D Abdulla Hasanov (Azerbaijan) - Alin Badea (Romania) Gemesi Bence (Hungary) - Abdulla Hasanov (Azerbaijan) Bjoern Huebner (Germany) - Abdulla Hasanov (Azerbaijan) Javanshir Safarov 11:50 * Men's individual Sabre Group E Javanshir Safarov (Azerbaijan) - Kindler Maximilian (Germany) Trushakov Alexander (Russia) - Javanshir Safarov (Azerbaijan) Miracco Luigi (Italy) - Javanshir Safarov (Azerbaijan) Buikevich Aliaksandr (Belarus) - Javanshir Safarov (Azerbaijan) Bence Csaba Marton (Hungary) - Javanshir Safarov (Azerbaijan) Javanshir Agakishiyev 11:50 * Men's individual Sabre Group F Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan) - Willau Matthias (Austria) Huebers Richard (Germany) - Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan) Nikita Proskura (Russia) - Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan) Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan) - Atanas Arnaudov (Bulgaria) Alberto Pellegrini (Italy) - Javanshir Agakishiyev (Azerbaijan) Elmira Khudaverdiyeva 09:00* Women's individual Epee Group A Elmira Khudaverdiyeva (AZERBAIJAN) - Nelip Ewa (Poland) Ana Maria Branza (Romania) - Elmira Khudaverdiyeva (Azerbaijan) Bukocki Bianka (Hungary) - Elmira Khudaverdiyeva (Azerbaijan) Ciparova Dagmar (Slovakia) - Elmira Khudaverdiyeva (Azerbaijan) Emma Samuelsson (Sweden) - Elmira Khudaverdiyeva (Azerbaijan) Samira Huseynova * 09:00* Women's individual Epee Group B Kirpu Erika (Estonia) - Samira Huseynova (Azerbaijan) Caran Romana (Slovakia) - Samira Huseynova (Azerbaijan) Samira Huseynova (Azerbaijan) - Kochneva Olga (Russia) Reka Bohus (Hungary) - Samira Huseynova (Azerbaijan) Maryam Malikova 09:00* Women's individual Epee Group C Yana Shemyakina (Ukraine) - Maryam Malikova (Azerbaijan) Startlist Tatyana Andryushina (Russia) - Maryam Malikova (Azerbaijan) Maryam Malikova (Azerbaijan) - Tătăran Amalia (Romania) Lehis Katrina (Estonia) - Maryam Malikova (Azerbaijan) Nubar Malikova 09:00* Women's individual Epee Group E Simona Gherman (Romania) - Nubar Malikova (Azerbaijan) Yana Zvereva (Russia) - Nubar Malikova (Azerbaijan) Nubar Malikova (Azerbaijan) - Rizzi Giulia (Italy) Marinuk Avital (Israel) - Nubar Malikova (Azerbaijan) SWIMMING Kamran Jafarov (Azerbaijan) 09:38 Men's 50m butterfly preliminary games Ayhan Murat (Azerbaijan) 09:38 Men's 50m butterfly preliminary games Ivan Andrianov (Azerbaijan) 09:38 Men's 50m butterfly preliminary games Anton Jeltyakov (Azerbaijan) 11:20 Men's 200m breaststroke heats preliminary games Grigory Kalminski (Azerbaijan) 10:46 Men's 100m backstroke heats preliminary games Anna Manchenkova (Azerbaijan) 09:51 Women's 100m freestyle preliminary games Alsu Bayramova (Azerbaijan) 10:34 Women's 200m butterfly preliminary games Yuliya Stisyuk (Azerbaijan) 11:35 Women's 200m backstroke preliminary games AZERBAIJAN 11:51 Men's 4x100m freestyle preliminary ball games VOLLEYBALL AZERBAIJAN 19:00 Women's 1/4 Final Azerbaijan - Netherlands