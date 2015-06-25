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    Сегодня на Европейских играх выступит 21 азербайджанский спортсмен - СПИСОК

    Соревнования пройдут по баскетболу, пляжному футболу, боксу, дзюдо, плаванию и волейболу

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" выступит 21 азербайджанский спортсмен.

    Как сообщает Report, соревнования пройдут по баскетболу, пляжному футболу боксу, дзюдо, плаванию и волейболу.

    3X3 БАСКЕТБОЛ

    АЗЕРБАЙДЖАН

    20:00 Среди мужчин 1/8 Финала

    Азербайджан - Израиль

    АЗЕРБАЙДЖАН

    17:00 Среди женщин 1/8 Финала

    Азербайджан - Латвия

    ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

    АЗЕРБАЙДЖАН

    20:30 Среди мужчин Группа A

    Азербайджан - Швейцария

    БОКС

    Эльвин Мемишзаде

    13:30 Среди мужчин легчайший вес (52 кг), Полуфинал

    Эльвин Мемишзаде (Азербайджан) - Гамза Тоуба (Германия)

    Сотомайор Коллазо

    14:15 Среди мужчин первый полусредний вес (64 кг), Полуфинал

    Виктор Петров (Украина) - Сотомайор Коллазо (Азербайджан)

    Теймур Мамедов

    19:45 Среди мужчин полутяжелый вес (81 кг), Финал

    Валентино Манфредониа  (Италия) - Теймур Мамедов (Азербайджан)

    Магомедрасул Меджидов (пропустит встречу из-за травмы)

    14:30 Среди мужчин супертяжелый вес (+91 кг), Полуфинал

    Магомедрасул Меджидов (Азербайджан) - Гасан Гимбатов (Россия)

    Анна Алимарданова

    12:30 Среди женщин полулегкий вес (51 - 54 кг), Полуфинал

    Елена Савелева (Россия) - Анна Алимарданова (Азербайджан)

    ФЕХТОВАНИЕ

    Севиндж Буньятова

    11:50 Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

    Ильгин Сарбан  (Турция) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)

    11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

    Севиндж Буньятова (Азербайджан) - Марион Столтз (Франция)

    11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

    Ребекка Гаргано (Италия) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)

    11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

    Севиндж Буньятова (Азербайджан) - Мартина Ватора (Польша)

    11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

    Ольга Харлан (Украина) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)

    Фатима Ибрагимова

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

    Мария Ридель (Россия) - Фатима Ибрагимова (Азербайджан)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

    Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Торбъёрг Агустсдоттр (Исландия)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

    Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Катерина Наварриа (Италия)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

    Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Сара Бальзер (Франция)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

    Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Алена Кравацкая (Украина)

    Сабина Микина

    12:50 Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа

    Сабина Микина (Азербайджан) - Вила Лаиа (Испания)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E

    Сабина Микина (Азербайджан) - Дарья Андреева (Беларусь)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E

    Сабина Микина (Азербайджан) - Татьяна Сухова (Россия)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E

    Сабина Микина (Азербайджан) - Каролина Калета (Польша)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E

    Сабина Микина (Азербайджан) - София Киарагила (Италия)

    Севиль Буньятова

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

    Виктория Ковалева (Россия) - Севиль Буньятова (Азербайджан)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

    Севиль Буньятова (Азербайджан) - Алия Итзкович (Великобритания)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

    Севиль Буньятова (Азербайджан) - Ольга Зовнир (Украина)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

    Биянка Паску (Румыния) - Севиль Буньятова (Азербайджан)

    12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

    Севиль Буньятова (Азербайджан) - Александра Геварт (Бельгия)

    ДЗЮДО

    Орхан Сафаров

    14:06 *Среди мужчин - 60 кг, Отборочный тур 1/16

    Орхан Сафаров (Азербайджан) - определится

    14:54 Среди мужчин - 60 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)

    16:12 Среди мужчин - 60 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)

    19:50 Среди мужчин - 60 кг, Финал (Если будет классификация)

    Ильгар Мушкиев

    13:48 *Среди мужчин - 60 кг, Отборочный тур 1/16

    Ильгар Мушкиев - Определится

    14:54 Среди мужчин - 60 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)

    16:12 Среди мужчин - 60 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)

    19:50 Среди мужчин - 60 кг, Финал (Если будет классификация)

    Ниджат Шихализаде

    13:00 *Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16

    Ниджат Шихализаде (Азербайджан) - Синан Сандал (Турция)

    14:36 Среди мужчин - 66 кг, 1/16 Отборочный тур(Если будет классификация)

    15:30 Среди мужчин - 66 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)

    16:36 Среди мужчин - 66 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)

    20:50 Среди мужчин - 66 кг, Финал (Если будет классификация)

    Тарлан Керимов

    13:12 *Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16

    Михаил Пуляев (Россия) - Тарлан Керимов (Азербайджан)

    14:36 Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16 (Если будет классификация)

    15:30 Среди мужчин - 66 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)

    16:36 Среди мужчин - 66 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)

    20:50 Среди мужчин - 66 кг, Финал (Если будет классификация)

    Лейла Алиева

    12:00 Среди женщин - 48 кг, Отборочный тур 1/16

    Кристина Врсидж (Словения) - Лейла Алиева (Азербайджан)

    Аиша Гурбанлы

    12:12 *Среди женщин - 48 кг, Отборочный тур 1/16

    Кристина Румынцева (Россия) - Аиша Гурбанлы (Азербайджан)

    Сакина Заирова

    12:12 *Среди женщин - 52 кг, 1/16 Отборочный тур

    Шварц Ронигрш (Израиль) - Сакина Заирова (Азербайджан)

    Кифаят Гасымова

    13:18 *Среди женщин - 57 кг, Отборочный тур 1/16

    Кифаят Гасымова (Азербайджан) - Джована Рогич (Словакия)

    ПЛАВАНИЕ

    Мурат Айхан

    09:40 Среди мужчин Брасс на 50 м, первые игры

    Желтяков Антон

    09:40 Среди мужчин Брасс на 50 м, первые игры

    Григорий Кальминский 

    10:11 Среди мужчин Плавание на спине на 200 м, первые игры

    Алсу Байрамова

    10:26 Среди женщин Баттерфляй на 100 м, первые игры

    Юлия Стисюк

    09:30 Среди женщин Плавание на спине на 50 м, первые игры

    ВОЛЕЙБОЛ

    АЗЕРБАЙДЖАН

    19:30 Среди женщин , Полуфинал

    Турция - Азербайджан

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