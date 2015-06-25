Сегодня на Европейских играх выступит 21 азербайджанский спортсмен - СПИСОК

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" выступит 21 азербайджанский спортсмен.

Как сообщает Report, соревнования пройдут по баскетболу, пляжному футболу боксу, дзюдо, плаванию и волейболу.

3X3 БАСКЕТБОЛ

АЗЕРБАЙДЖАН

20:00 Среди мужчин 1/8 Финала

Азербайджан - Израиль

АЗЕРБАЙДЖАН

17:00 Среди женщин 1/8 Финала

Азербайджан - Латвия

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

АЗЕРБАЙДЖАН

20:30 Среди мужчин Группа A

Азербайджан - Швейцария

БОКС

Эльвин Мемишзаде

13:30 Среди мужчин легчайший вес (52 кг), Полуфинал

Эльвин Мемишзаде (Азербайджан) - Гамза Тоуба (Германия)

Сотомайор Коллазо

14:15 Среди мужчин первый полусредний вес (64 кг), Полуфинал

Виктор Петров (Украина) - Сотомайор Коллазо (Азербайджан)

Теймур Мамедов

19:45 Среди мужчин полутяжелый вес (81 кг), Финал

Валентино Манфредониа (Италия) - Теймур Мамедов (Азербайджан)

Магомедрасул Меджидов (пропустит встречу из-за травмы)

14:30 Среди мужчин супертяжелый вес (+91 кг), Полуфинал

Магомедрасул Меджидов (Азербайджан) - Гасан Гимбатов (Россия)

Анна Алимарданова

12:30 Среди женщин полулегкий вес (51 - 54 кг), Полуфинал

Елена Савелева (Россия) - Анна Алимарданова (Азербайджан)

ФЕХТОВАНИЕ

Севиндж Буньятова

11:50 Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

Ильгин Сарбан (Турция) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)

11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

Севиндж Буньятова (Азербайджан) - Марион Столтз (Франция)

11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

Ребекка Гаргано (Италия) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)

11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

Севиндж Буньятова (Азербайджан) - Мартина Ватора (Польша)

11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A

Ольга Харлан (Украина) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)

Фатима Ибрагимова

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

Мария Ридель (Россия) - Фатима Ибрагимова (Азербайджан)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Торбъёрг Агустсдоттр (Исландия)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Катерина Наварриа (Италия)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Сара Бальзер (Франция)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D

Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Алена Кравацкая (Украина)

Сабина Микина

12:50 Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа

Сабина Микина (Азербайджан) - Вила Лаиа (Испания)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E

Сабина Микина (Азербайджан) - Дарья Андреева (Беларусь)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E

Сабина Микина (Азербайджан) - Татьяна Сухова (Россия)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E

Сабина Микина (Азербайджан) - Каролина Калета (Польша)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E

Сабина Микина (Азербайджан) - София Киарагила (Италия)

Севиль Буньятова

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

Виктория Ковалева (Россия) - Севиль Буньятова (Азербайджан)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

Севиль Буньятова (Азербайджан) - Алия Итзкович (Великобритания)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

Севиль Буньятова (Азербайджан) - Ольга Зовнир (Украина)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

Биянка Паску (Румыния) - Севиль Буньятова (Азербайджан)

12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F

Севиль Буньятова (Азербайджан) - Александра Геварт (Бельгия)

ДЗЮДО

Орхан Сафаров

14:06 *Среди мужчин - 60 кг, Отборочный тур 1/16

Орхан Сафаров (Азербайджан) - определится

14:54 Среди мужчин - 60 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)

16:12 Среди мужчин - 60 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)

19:50 Среди мужчин - 60 кг, Финал (Если будет классификация)

Ильгар Мушкиев

13:48 *Среди мужчин - 60 кг, Отборочный тур 1/16

Ильгар Мушкиев - Определится

14:54 Среди мужчин - 60 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)

16:12 Среди мужчин - 60 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)

19:50 Среди мужчин - 60 кг, Финал (Если будет классификация)

Ниджат Шихализаде

13:00 *Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16

Ниджат Шихализаде (Азербайджан) - Синан Сандал (Турция)

14:36 Среди мужчин - 66 кг, 1/16 Отборочный тур(Если будет классификация)

15:30 Среди мужчин - 66 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)

16:36 Среди мужчин - 66 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)

20:50 Среди мужчин - 66 кг, Финал (Если будет классификация)

Тарлан Керимов

13:12 *Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16

Михаил Пуляев (Россия) - Тарлан Керимов (Азербайджан)

14:36 Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16 (Если будет классификация)

15:30 Среди мужчин - 66 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)

16:36 Среди мужчин - 66 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)

20:50 Среди мужчин - 66 кг, Финал (Если будет классификация)

Лейла Алиева

12:00 Среди женщин - 48 кг, Отборочный тур 1/16

Кристина Врсидж (Словения) - Лейла Алиева (Азербайджан)

Аиша Гурбанлы

12:12 *Среди женщин - 48 кг, Отборочный тур 1/16

Кристина Румынцева (Россия) - Аиша Гурбанлы (Азербайджан)

Сакина Заирова

12:12 *Среди женщин - 52 кг, 1/16 Отборочный тур

Шварц Ронигрш (Израиль) - Сакина Заирова (Азербайджан)

Кифаят Гасымова

13:18 *Среди женщин - 57 кг, Отборочный тур 1/16

Кифаят Гасымова (Азербайджан) - Джована Рогич (Словакия)

ПЛАВАНИЕ

Мурат Айхан

09:40 Среди мужчин Брасс на 50 м, первые игры

Желтяков Антон

09:40 Среди мужчин Брасс на 50 м, первые игры

Григорий Кальминский

10:11 Среди мужчин Плавание на спине на 200 м, первые игры

Алсу Байрамова

10:26 Среди женщин Баттерфляй на 100 м, первые игры

Юлия Стисюк

09:30 Среди женщин Плавание на спине на 50 м, первые игры

ВОЛЕЙБОЛ

АЗЕРБАЙДЖАН

19:30 Среди женщин , Полуфинал

Турция - Азербайджан