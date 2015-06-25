Сегодня на Европейских играх выступит 21 азербайджанский спортсмен - СПИСОК

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" выступит 21 азербайджанский спортсмен.
Как сообщает Report, соревнования пройдут по баскетболу, пляжному футболу боксу, дзюдо, плаванию и волейболу.
3X3 БАСКЕТБОЛ
АЗЕРБАЙДЖАН
20:00 Среди мужчин 1/8 Финала
Азербайджан - Израиль
АЗЕРБАЙДЖАН
17:00 Среди женщин 1/8 Финала
Азербайджан - Латвия
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
АЗЕРБАЙДЖАН
20:30 Среди мужчин Группа A
Азербайджан - Швейцария
БОКС
Эльвин Мемишзаде
13:30 Среди мужчин легчайший вес (52 кг), Полуфинал
Эльвин Мемишзаде (Азербайджан) - Гамза Тоуба (Германия)
Сотомайор Коллазо
14:15 Среди мужчин первый полусредний вес (64 кг), Полуфинал
Виктор Петров (Украина) - Сотомайор Коллазо (Азербайджан)
Теймур Мамедов
19:45 Среди мужчин полутяжелый вес (81 кг), Финал
Валентино Манфредониа (Италия) - Теймур Мамедов (Азербайджан)
Магомедрасул Меджидов (пропустит встречу из-за травмы)
14:30 Среди мужчин супертяжелый вес (+91 кг), Полуфинал
Магомедрасул Меджидов (Азербайджан) - Гасан Гимбатов (Россия)
Анна Алимарданова
12:30 Среди женщин полулегкий вес (51 - 54 кг), Полуфинал
Елена Савелева (Россия) - Анна Алимарданова (Азербайджан)
ФЕХТОВАНИЕ
Севиндж Буньятова
11:50 Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A
Ильгин Сарбан (Турция) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)
11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A
Севиндж Буньятова (Азербайджан) - Марион Столтз (Франция)
11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A
Ребекка Гаргано (Италия) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)
11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A
Севиндж Буньятова (Азербайджан) - Мартина Ватора (Польша)
11:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа A
Ольга Харлан (Украина) - Севиндж Буньятова (Азербайджан)
Фатима Ибрагимова
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D
Мария Ридель (Россия) - Фатима Ибрагимова (Азербайджан)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D
Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Торбъёрг Агустсдоттр (Исландия)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D
Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Катерина Наварриа (Италия)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D
Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Сара Бальзер (Франция)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа D
Фатима Ибрагимова (Азербайджан) - Алена Кравацкая (Украина)
Сабина Микина
12:50 Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа
Сабина Микина (Азербайджан) - Вила Лаиа (Испания)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E
Сабина Микина (Азербайджан) - Дарья Андреева (Беларусь)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E
Сабина Микина (Азербайджан) - Татьяна Сухова (Россия)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E
Сабина Микина (Азербайджан) - Каролина Калета (Польша)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа E
Сабина Микина (Азербайджан) - София Киарагила (Италия)
Севиль Буньятова
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F
Виктория Ковалева (Россия) - Севиль Буньятова (Азербайджан)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F
Севиль Буньятова (Азербайджан) - Алия Итзкович (Великобритания)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F
Севиль Буньятова (Азербайджан) - Ольга Зовнир (Украина)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F
Биянка Паску (Румыния) - Севиль Буньятова (Азербайджан)
12:50 *Среди женщин Индивидуальные соревнования на саблях, Группа F
Севиль Буньятова (Азербайджан) - Александра Геварт (Бельгия)
ДЗЮДО
Орхан Сафаров
14:06 *Среди мужчин - 60 кг, Отборочный тур 1/16
Орхан Сафаров (Азербайджан) - определится
14:54 Среди мужчин - 60 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)
16:12 Среди мужчин - 60 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)
19:50 Среди мужчин - 60 кг, Финал (Если будет классификация)
Ильгар Мушкиев
13:48 *Среди мужчин - 60 кг, Отборочный тур 1/16
Ильгар Мушкиев - Определится
14:54 Среди мужчин - 60 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)
16:12 Среди мужчин - 60 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)
19:50 Среди мужчин - 60 кг, Финал (Если будет классификация)
Ниджат Шихализаде
13:00 *Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16
Ниджат Шихализаде (Азербайджан) - Синан Сандал (Турция)
14:36 Среди мужчин - 66 кг, 1/16 Отборочный тур(Если будет классификация)
15:30 Среди мужчин - 66 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)
16:36 Среди мужчин - 66 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)
20:50 Среди мужчин - 66 кг, Финал (Если будет классификация)
Тарлан Керимов
13:12 *Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16
Михаил Пуляев (Россия) - Тарлан Керимов (Азербайджан)
14:36 Среди мужчин - 66 кг, Отборочный тур 1/16 (Если будет классификация)
15:30 Среди мужчин - 66 кг, 1/4 Финала (Если будет классификация)
16:36 Среди мужчин - 66 кг, Полуфиналы (Если будет классификация)
20:50 Среди мужчин - 66 кг, Финал (Если будет классификация)
Лейла Алиева
12:00 Среди женщин - 48 кг, Отборочный тур 1/16
Кристина Врсидж (Словения) - Лейла Алиева (Азербайджан)
Аиша Гурбанлы
12:12 *Среди женщин - 48 кг, Отборочный тур 1/16
Кристина Румынцева (Россия) - Аиша Гурбанлы (Азербайджан)
Сакина Заирова
12:12 *Среди женщин - 52 кг, 1/16 Отборочный тур
Шварц Ронигрш (Израиль) - Сакина Заирова (Азербайджан)
Кифаят Гасымова
13:18 *Среди женщин - 57 кг, Отборочный тур 1/16
Кифаят Гасымова (Азербайджан) - Джована Рогич (Словакия)
ПЛАВАНИЕ
Мурат Айхан
09:40 Среди мужчин Брасс на 50 м, первые игры
Желтяков Антон
09:40 Среди мужчин Брасс на 50 м, первые игры
Григорий Кальминский
10:11 Среди мужчин Плавание на спине на 200 м, первые игры
Алсу Байрамова
10:26 Среди женщин Баттерфляй на 100 м, первые игры
Юлия Стисюк
09:30 Среди женщин Плавание на спине на 50 м, первые игры
ВОЛЕЙБОЛ
АЗЕРБАЙДЖАН
19:30 Среди женщин , Полуфинал
Турция - Азербайджан
News DepartmentАвтор новости
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