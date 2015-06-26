Сегодня еще 7 боксеров Азербайджана будут бороться в полуфинале и финале

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ На l Европейских играх "Баку-2015" сегодня на ринг выйдут 7 азербайджанских боксеров. Как сообщает Report, вначале 5 представителей страны-организатора поборются в полуфинале.

Среди женщин в 12:45 Яна Алексеевна (60 кг) встретится с ирландской представительницей, олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы Кети Тейлор.

Среди мужчин в 13:00 Альберт Салимов (60 кг) встретится с еще одним представителем Ирландии Шоном Маккомбом, в 13:45 Пярвиз Багиров (69 кг) - с британцем Джошом Келли, в 14:15 Хайбула Мусалов (75 кг) - с венгром Золтаном Харчой, в 14:30 Абдулкадир Абдуллаев (91 кг) - с россиянином Садамом Абдуллаевым.

Вечером состоятся финальные встречи. В 18:45 Эльвин Мамишзаде выйдет на бой с итальянцем Винченцо Пиккарди. В 19:15 Коллазо Сотомайор с еще одним представителем Италии Винченцо Мангиакапре.

Отметим, что на сегодняшний день азербайджанские боксеры завоевали 4 медали. Теймур Мамедов (81 кг) стал обладателем золотой, Анна Алимарданова (54 кг), Тайфур Алиев (56 кг) и Мамедрасул Меджидов (+91 кг) - бронзовых медалей.