Саймон Клегг: Люди через некоторое время будут вспоминать выступления спортсменов, а не транспортную систему, аккредитацию

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ “Благодарю каждого звездного посла, внесшего вклад в первые Европейские игры. Благодаря проявленному вниманию к играм, вы вызвали у азербайджанцев интерес и желание смотреть игры”. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор операционного комитета I Европейских игр (BEGOC) Саймон Клегг.

Он отметил, что успех в играх является не только работой ВEGOC: "Люди через некоторое время будут вспоминать выступления спортсменов, а не транспортную систему, аккредитацию".

Рассказывая о работе, проделанной звездными послами, С.Клегг не забыл и пошутить: "В Азербайджане я нахожусь два года и мое внимание занимает один вопрос - азербайджанцы опаздывают на вечеринки и званые ужины".