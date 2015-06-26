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    ​Россия досрочно стала первой в общем медальном зачете Европейских игр "Баку-2015"

    За три дня до конца соревнований в активе российской команды 123 медали

    Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Сборная России одержала досрочную победу в общекомандном зачете первых Европейских игр, которые проходят в Баку.

    Как передает Report, за три дня до конца соревнований в активе российской команды 123 медали - 59 золотых, 32 серебряных и 32 бронзовых.

    У ближайших преследователей - Азербайджана (15 золотых медалей, 46 всего), Великобритании (14, 34), Германии (13, 47).

    Осталось разыграть 59 комплектов наград, однако ни одна команда не претендует на завоевание такого количества золотых медалей, которое позволило бы ей догнать лидера.

    Россияне претендуют еще на 50 золотых наград, немцы - на 37, азербайджанцы - на 32, британцы - на 28.

    Завершатся соревнования 28 июня.

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