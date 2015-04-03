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    Билеты на I Европейские игры поступили в продажу

    Пункты по продаже билетов будут работать с 11:00 по 21:00

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня прошло мероприятие, посвященное началу продажи билетов на I Европейские игры" "Баку 2015".

    Как сообщает Report, на церемонии проинформировали о системе продажи билетов.

    Здесь присутствовали посланник "Баку 2015" по велосипедному спорту Илькин Гасани, по пляжному спорту - Бахрам Багирзаде и волейболу - Джабир Иманов.

    Было отмечено, что продажа билетов на I Европейские игры будет производиться в 12-ти пунктах, 8 из которых уже действуют.

    Отметим, что с сегодняшнего дня действующие в Баку пункты продажи билетов будут работать с 11:00 по 21:00.

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