Посол Германии ознакомилась с олимпийскими объектами в Мингячевире

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Посол Германии в Азербайджане Хайдрун Темпл посетила Мингячевирский район. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Германии в Азербайджане, в ходе визита дипломат встретилась с главой исполнительной власти города Мингячевир Ниязи Байрамовым.

Глава ИВ ознакомил Х.Темпл с олимпийскими объектами в городе, где пройдут I Европейские игры "Баку-2015", и дал подробную информацию о них.

Напомним, до открытия игр осталось менее 100 дней.