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    Посол Германии ознакомилась с олимпийскими объектами в Мингячевире

    Глава ИВ Мингячевира дал подробную информацию об объектах

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Посол Германии в Азербайджане Хайдрун Темпл посетила Мингячевирский район. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Германии в Азербайджане, в ходе визита дипломат встретилась с главой исполнительной власти города Мингячевир Ниязи Байрамовым. 

    Глава ИВ ознакомил Х.Темпл с олимпийскими объектами в городе, где пройдут I Европейские игры "Баку-2015", и дал подробную информацию о них. 

    Напомним, до открытия игр осталось менее 100 дней. 

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