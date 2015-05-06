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    Посол ЕС: Первые Европейские Игры в Баку cтанут по-настоящему фестивалем спорта

    Игры предоставят возможность Азербайджану показать себя

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Первые Европейские Игры в Баку станут по-настоящему фестивалем спорта".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард, комментируя предстоящие 12-28 июня Первые Европейские Игры в Баку.

    Посол отметила, что более 6000 европейских спортсменов примут участие в соревнованиях, и во всем мире ожидают начала этого мероприятия.

    По ее мнению, это крупное спортивное мероприятие "предоставит возможность Азербайджану показать себя". 

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