Леди Гага выступила на церемонии открытия I Европейских игр в Баку

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Всемирноизвестная американская певица Леди Гага выступила на церемонии открытия IЕвропейских игр в Баку. Как сообщает Report, певица представила зрителям современную версию классической композиции Джона Леннона «Imagine».

«Для меня это большая честь выступить на церемонии открытия в Баку и приветствовать всех замечательных спортсменов, которые будут соревноваться на Европейских играх в этом прекрасном городе», - заявила Леди Гага перед выступлением.

Отметим, Леди Гага является обладательницей многочисленных наград, в том числе шести премий Грэмми, 13 MTV Video Music Awards.