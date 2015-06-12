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    Леди Гага выступила на церемонии открытия I Европейских игр в Баку

    Певица представила зрителям современную версию классической композиции Джона Леннона

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Всемирноизвестная американская певица Леди Гага выступила на церемонии открытия IЕвропейских игр в Баку. Как сообщает Report, певица представила зрителям современную версию классической композиции Джона Леннона «Imagine».

    «Для меня это большая честь выступить на церемонии открытия в Баку и приветствовать всех замечательных спортсменов, которые будут соревноваться на Европейских играх в этом прекрасном городе», - заявила Леди Гага перед выступлением.

    Отметим, Леди Гага является обладательницей многочисленных наград, в том числе шести премий Грэмми, 13 MTV Video Music Awards.

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