Патрик Хикки: Игры "Баку-2015" станут новой интересной страницей в истории спорта

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Решение о месте проведения Европейских игр 2019 года будет объявлено до мая этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки, выступая на презентации I Европейских игр "Баку-2015" в Давосе.

Он отметил, что выбранный город проведет обмен опытом с Оргкомитетом "Баку-2015": "Обычно, для проведения Европейских игр городу предоставляют 7 лет. Для "Баку-2015" предоставили всего лишь 30 месяцев".

По словам П.Хикки, позиция президента Ильхама Алиева представляет важное значение для Азербайджана и Европейского олимпийского комитета. По мнению ирландского функционера, первые Европейские игры станут незабываемыми: "Тема нынешнего заседания в Давосе является вопросом глобального уровня. Данная тема в 2015 году также будет связана со спортом. В Европе на спорт смотрят не только с новой призмы, но и проведением Европейских игр спортивному движению придают дополнительный контент. Отмечая важность охраны традиционных ценностей, мы в то же время поддерживаем новую эру".

По словам президента ЕОК, Европейские игры не станут повторением Олимпийских игр: "Эти игры будут достаточно инновационными и будут отличаться различными видами спорта, которые не включаются в обычные соревнования. Благодаря этому атлеты улучшат свои результаты для Олимпийских игр. Они также смогут подготовиться и показать высокие результаты на предстоящих в 2016 году соревнованиях в Рио и соревнованиях в Токио в 2020 году.

Что же касается спорта, сначала добавят различные виды спорта, которые не включались в обычные соревнования. Например, пляжный футбол, карате и пр. В Баку пройдут прекрасные I Европейские игры".

П.Хикки добавил, что Азербайджан является страной, обладающей древней историей: "Страна развивается ускоренными темпами, обладает богатыми природными ресурсами, управляет ими в нужной форме. Всего лишь за какие-то 23 года Азербайджан добился невиданного прогресса. Вхождение в европейскую олимпийскую семью создает почву для ускорения сотрудничества. Благодаря правильной и дальновидной политике президента Ильхама Алиева, роли главы государства как руководителя Национального олимпийского комитета, в этом уголке мира было достигнуто успешное развитие. "Баку-2015" станет новой интересной страницей в истории спорта. Президент коснулся и других предстоящих в Баку соревнований. Я высокого ценю эту мысль главы государства. Президент сказал, "Вы можете проследить за Европейскими играми 2015 года в Азербайджане и Исламскими играми солидарности 2017 года. Эти игры пройдут в течение двух лет в одной и той же стране, в одном и том же городе. Это отражает сегодняшнюю реальность Азербайджана". Этими словами мне бы хотелось напомнить вам об этой процветающей стране".

Отметим, что запланированные на 12-28 июня I Европейские игры будут организованы по 20-ти видам спорта.