​Официальный представитель "Баку-2015" назначен директором клуба "Астон Вилла"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Коммерческий директор Исполнительного комитета Европейских Игр "Баку-2015" Чарли Вижератна назначен на аналогичный пост в футбольный клуб Англии "Астон Вилла". Как сообщает Report со ссылкой на "Inside the Games", Чарли Вижератна официально приступит к своим обязанностям спустя два месяца. Он не сможет остаться в Азербайджане до церемония открытия европейских игр 12 июня. За время работы в "Баку-2015" он был ответственным за подписание 7 партнерских и 7 спонсорских соглашений, а также договоров с 47 странами, связанных с трансляцией игр. Бывший британский юрист будет отвечать в клубе "Астон Вилла" за доходы команды, а также курировать вопросы маркетинга и сферы медиа.

Отметим, что ранее он успешно трудился в проведении олимпийских и паралимпийских игр в Лондоне, а также был коммерческим директором футбольного клуба "Тоттенхем". Он начал свою деятельность в "Баку-2015" с января 2014 года. В настоящее время "Астон Вилла" с 22 очками после 25 игр находится на 18 месте в английской премьер-лиге.