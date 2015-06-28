​Обнародованы детали церемонии закрытия "Баку-2015"

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоится торжественная церемония закрытия первых Европейских игр.

Как сообщает Report, обнародованы детали церемонии закрытия.

Церемония запланирована при содействии компании "Five Currents". Состоится выступление 1600 представляющих Азербайджан и 17 стран волонтеров.

Церемония закрытия пройдет на предусмотренном на 68 тыс. зрителей Бакинском олимпийском стадионе.

Художественный директор церемонии закрытия - Димитрис Папаиоанноу, руководитель делегации по церемониям - министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, директор по церемониям - Кэтрин Угву, исполнительный режиссер - Скотт Гивенс.

Церемония закрытия будет состоять из 10-ти частей:

Приход главы государства

Звуки горна приветствуют президента Азербайджана Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву и президента Европейского олимпийского комитета Патрика Хикки.

Обратный отсчет и национальный гимн

На экране стадиона появляются ковровые петли, обошедшие все древние территории Баку. В момент завершения обратного отсчета хор исполняет государственный гимн в новой симфонической аранжировке и поднимается флаг Азербайджана.

Tрансформация

Эта часть шоу олицетворяет обогащенные энергией и силой традиции азербайджанской музыки, танца и архитектуры. Данный эпизод характеризуется выступлением более 500 танцовщиц и восхитительными сценическими эффектами.

Парад спортсменов

Демонстрируемый на экране стадиона краткий фильм выражает признательность 12 500 охраняющим огонь волонтерам, внесшим свой вклад в успешное проведение Европейских игр "Баку-2015".

Вслед за этим хор из 50-ти детей исполнит народную песню "Чал-ойна". Это - праздничная песня для представляющих 50 стран 6000 спортсменов, покоривших за эти 17 дней сердца своим мастерством, отвагой и преданностью.

Голос Европы

Председатель Оргкомитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева и президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки выступят с речью.

Энергия молодости

В области новых технологий возникают возможности незаменимого обмена с точки зрения передачи своих идей, культуры различными лицами и странами, а также энергии, которую они несут. В числе более 500 исполнителей есть танцоры энергичного хип-хопа и акробаты, показывающие воздушное шоу.

Основные моменты игр

Первые Европейские игры стали для спортивной общественности Азербайджана историческим событием. На экранах стадиона демонстрируются основные моменты 17-ти дней.

Пробуждение

Под необычным освещением пиалы звучит необычная и чарующая кяманча в исполнении Эльнура Микаилова и своим исполнением его подзывает Ламия Керимова.

Тушение пламени

Тушение пламени Европейских игр является кульминационным моментом 17-ти дней. За это время, демонстрируя отвагу и решительность, спортсмены были в центре внимания всего мира. Пламя пиалы постепенно гаснет.

Единство

Для спортсменов, официальных лиц и волонтеров игры завершены. Настало время празднования превратившихся в историю Европейских игр. Церемония завершается грандиозным фейерверком.