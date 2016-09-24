Обнародовано название города - основного кандидата на проведение Евроигр-2019

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В следующем месяце может быть объявлен город, в которм пройдут Европейские игры в 2019 году.

Как сообщает Report, основная тема обсуждений на заседании исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов (EOC), которое прошло в столице Словакии Братиславе, была связана с местом проведения Вторых европейских игр.

Патрик Хикии, в отношении которого ведется судебное расследование, не участвовал на заседании. До конца следствия он отстранен от всех занимаемых должностей.

На заседании ИК, членом которого является вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, председательствовал Янез Косьянчич. Он отметил, что Евроигры-2019 являются приоритетом EOC. Было достигнуто единогласное соглашение о принятии окончательного решения в связи с этим вопросом на Генеральной Ассамблее ЕОС, которая состоится 21-22 октября в столице Беларуси Минске. Издательство Inside the Games пишет, что фаворитом является Минск.

Отметим, что I Европейские игры прошли 2-28 июня 2015 года в Баку.