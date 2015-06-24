​Обнародовано количество взятых на I Европейских играх допинг-тестов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На данный момент у участников I Европейских игр "Баку-2015" взято 1400 допинг-тестов.

Об этом сообщила Report заведующая сектором по борьбе с допингом министерства молодежи и спорта Азербайджана, офицер Всемирного антидопингового агентства Ирада Рустамзаде.

По ее словам, контроль был произведен до, во время и вне соревнований.

И.Рустамзаде отметила, что анализы отправлены в лаборатории в Москву и Вену.

По словам официального представителя министерства, ответы будут готовы в течение суток: "Пока наблюдался лишь один случай нарушения правил антидопинга. 13 июня при анализе мочи албанского боксера Рехильдо Зенели обнаружили запрещенный для использования фуросемид. 19-летнего спортсмена тот час же отстранили от соревнований. В случае повторения аналогичного, нас проинформируют в течение одного дня".

Отметим, что I Европейские игры с участием более 6000 спортсменов завершатся 28 июня.