​Объявлены спортивные послы Европейских игр "Баку 2015"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Представлены спортсмены, которые выбраны в качестве спортивных послов Европейских игр "Баку 2015".

Как сообщает Report, эти спортсмены, которые будут представлять свои виды спорта с целью агитации первых Европейских игр, будут участвовать во всех проводимых маркетинговых кампаниях. Французская гимнастка Ксения Мустафаева, гребец на каноэ Рене Холтен Поулсен из Дании, Душан Домович-Булут, Марко Савич, Марко Здеро и Деяна Майсторович из Сербии (баскетбольная команда 3х3) назначены спортивными послами.

Отметим, что совсем недавно "Баку 2015" представили 11 спортивных послов. В ближайшее время предполагается увеличить число международных спортивных послов.