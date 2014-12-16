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    ​Объявлены спортивные послы Европейских игр "Баку 2015"

    Это Ксения Мустафаева, Рене Холтен Поулсен, Душан Домович-Булут, Марко Савич, Марко Здеро и Деян Майсторови

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Представлены спортсмены, которые выбраны в качестве спортивных послов Европейских игр "Баку 2015". 

    Как сообщает Report, эти спортсмены, которые будут представлять свои виды спорта с целью агитации первых Европейских игр, будут участвовать во всех проводимых маркетинговых кампаниях. Французская гимнастка Ксения Мустафаева, гребец на каноэ Рене Холтен Поулсен из Дании, Душан Домович-Булут, Марко Савич, Марко Здеро и Деяна Майсторович из Сербии (баскетбольная команда 3х3) назначены спортивными послами.

    Отметим, что совсем недавно "Баку 2015" представили 11 спортивных послов. В ближайшее время предполагается увеличить число международных спортивных послов.

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