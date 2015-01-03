Назначен главный физиотерапевт I Европейских игр Баку-2015

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Во время I Европейских игр Баку-2015 функцию главного физиотерапевта будет выполнять Мартин Дэвис.

Как сообщает Report, британский специалист возглавит команду из 50-ти физиотерапевтов, которые постараются, чтобы 600 спортсменов, которые будут бороться в 20-ти видах, были в хорошей форме.

Отметим, что до этого Мартин Дэвис работал на Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне и на прошлогодних Играх содружества в Глазго.

Отметим, что I Европейские игры пройдут 12-28 июня.