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    Назначен главный физиотерапевт I Европейских игр Баку-2015

    Им стал британский специалист Мартин Дэвис

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Во время I Европейских игр Баку-2015 функцию главного физиотерапевта будет выполнять Мартин Дэвис.

    Как сообщает Report, британский специалист возглавит команду из 50-ти физиотерапевтов, которые постараются, чтобы 600 спортсменов, которые будут бороться в 20-ти видах, были в хорошей форме.

    Отметим, что до этого Мартин Дэвис работал на Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне и на прошлогодних Играх содружества в Глазго.

    Отметим, что I Европейские игры пройдут 12-28 июня.

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