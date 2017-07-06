Начался визит группы журналистов в Минск в связи со II Европейскими играми

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Группа журналистов отправилась в столицу Беларуси в связи со II Европейскими играми, которые состоятся в 2019 году в Минске.

Как сообщает Report, визит осуществлен при содействии министерства молодежи и спорта. Журналисты проведут в Минске ряд встреч. Они посетят Национальный олимпийский комитет Беларуси, примут участие в международной конференции на тему "Спорт и туризм: кобрендинг в туризме". В мероприятии представитель департамента туризма министерства культуры и туризма Азербайджана представит презентацию на тему "Опыт Азербайджана в организации I Европейских игр". Руководитель дирекции II Европейских игр, советник Национального олимпийского комитета Беларуси Георгий Катулин расскажет о цели и ожиданиях будущих Игр.

После состоится пресс-конференция с участием генсека Всемирной туристской организации Талеба Рифаи и заместителя министра спорта и туризма Беларуси Михаила Портного.

Далее будет организована экскурсия в некоторые спортивные объекты, предназначенные для II Европейских игр, и в Олимпийский музей Национального олимпийского комитета Беларуси.

Состоится товарищеский футбольный матч между командами в составе журналистов из Азербайджана и Беларуси.

Отметим, что на I Европейских играх "Баку 2015" поборолись 10 000 спортсменов из 50 европейских стран. В соревнованиях было использовано одно мингячевирское и 11 бакинских спортивных установок. Спортсмены боролись за 253 комплекта медалей.