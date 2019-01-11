На II Европейских играх каждый четвертый спортсмен будет проверен на наличие допинга в организме

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Во время II Европейских игр в Минске спортсмены, проживающие в Олимпийской деревне, смогут бесплатно получать необходимые лекарства.

Как передает Report со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство ("Белта"), об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что медицинское и антидопинговое обеспечение является одним из основных функциональных направлений в подготовке ко II Европейским играм.

"У нас будут работать независимые обозреватели Всемирного антидопингового агентства, которые подали запрос на возможность жить в Олимпийской деревне. Планируется, что каждый четвертый спортсмен будет проверен на наличие допинга в организме", - добавил Г.Катулин

Отметим, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. В соревнованиях примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Напомним, что первые Европейские игры "Баку 2015" состоялись в Азербайджане.