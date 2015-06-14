На I Европейских играх стартовали волейбольные матчи среди мужчин

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" стартовали волейбольные матчи среди мужчин. Как сообщает Report, вначале состоялся матч Словакия-Италия., который завершился со счетом 3:1 в пользу словаков.
Сегодня в группах А и Б пройдут еще 5 игр.
В группе А национальная сборная Азербайджана встретится с Финляндией. Матч начнется в 16:30.
Программа дня:
|Время проведения
|Группа
|Команды
|Результаты
|09:00
|группа B
|Словакия-Италия
|3:1 (25 - 23) (25 - 22) (22 - 25)(25 - 21)
|11:00
|группа A
|Сербия-Турция
|14:30
|группа B
|Бельгия-Болгария
|16:30
|группа A
|Азербайджан-Финляндия
|20:00
|группа B
|Германия-Россия
|22:00
|группа A
|Польша-Франция
Tural İbadlıАвтор новости
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