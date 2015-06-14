На I Европейских играх стартовали волейбольные матчи среди мужчин

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" стартовали волейбольные матчи среди мужчин. Как сообщает Report, вначале состоялся матч Словакия-Италия., который завершился со счетом 3:1 в пользу словаков.

Сегодня в группах А и Б пройдут еще 5 игр.

В группе А национальная сборная Азербайджана встретится с Финляндией. Матч начнется в 16:30.

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