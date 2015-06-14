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    На I Европейских играх стартовали волейбольные матчи среди мужчин

    В группе А национальная сборная Азербайджана встретится с Финляндией

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" стартовали волейбольные матчи среди мужчин. Как сообщает Report, вначале состоялся матч  Словакия-Италия., который завершился со счетом 3:1 в пользу словаков. 

    Сегодня в группах А и Б пройдут еще 5 игр. 

    В группе А национальная сборная Азербайджана встретится с Финляндией. Матч начнется в 16:30.

    Программа дня:

    Время проведенияГруппа Команды Результаты 
    09:00группа BСловакия-Италия3:1 (25 - 23) (25 - 22) (22 - 25)(25 - 21)
    11:00группа A Сербия-Турция 
    14:30группа B Бельгия-Болгария 
    16:30группа A Азербайджан-Финляндия 
    20:00группа B Германия-Россия 
    22:00группа A Польша-Франция 
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