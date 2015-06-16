​Наталья Синишина: Бронза иногда даже лучше, чем серебро

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Бронза иногда даже лучше, чем серебро, потому что за нее ты борешься, ты выигрываешь бронзу. Медаль - это всегда приятно".

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам спортсменка по борьбе среди женщин, бронзовый призер первых Европейских игр Наталья Синишина.

"Я очень довольна, рада, потому что медаль это всегда хорошо, приятно. Конечно, было бы лучше золото, были все возможные шансы, но бронза тоже хорошо", - сказала спортсменка.

По ее словам, самой сложной была схватка за выход в финал, которую по своей грубой ошибке она проиграла.

"У любого профессионального спортсмена, который готовится, тренируется, одна мечта - поехать на Олимпийские игры и взять там высшую награду. Через два месяца будет чемпионат мира, там будет лицензионный турнир, на котором надо будет завоевать лицензию на Олимпиаду", - сказала Н.Синишина относительно дальнейших планов.