II Европейские игры: Двое азербайджанских борцов вышли в финал - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 3

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев вышел в финал Европейских игр в Минске, передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси.

В полуфинале Алиев оказался сильнее Гора Оганесяна из Украины.

“Золото” азербайджанский борец оспорит завтра с грузинским атлетом Владимиром Хинчегашвили.

Другой представитель Азербайджана Нурмагомед Гаджиев в полуфинале он взял верх над Муразом Мчедлидзе из Украины - 7:0. В решающем поединке он встретится с Абдулрашидом Садулаевым (Россия).

**14:46

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев встретился с белорусом Георгием Колиевым в 1/4 финала.

Как сообщает командированный в белорусскую столицу корреспондент Report, победив Г.Колиева 7:5 азербайджанский борец обеспечил себе выход в полуфинал.

На пути к финалу 28-летний спортсмен встретится с еще одним армянином - украинским представителем Гором Оганесяном.

***13:40



Гаджи Алиев в 1/4 финала встретится с белорусским спортсменом Георгием Колиевым.

Как сообщает командированный в белорусскую столицу корреспондент Report, в весовой категории 97 кг Нурмухаммад Гаджиев в 1/8 финала одолел Радослава Барана из Польши - 8:0.

Его соперником в 1/4 финала станет грузин Элизбар Одикадзе.

***13:04

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев начал с победы свое выступление на II Европейских играх "Минск-2019".

Как сообщает командированный в белорусскую столицу корреспондент Report, титулованный спортсмен в весовой категории 65 кг в 1/8 финала не оставил шансов представителю Армении Володе Франгуляну - 6:0.

Другой азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль, одержав победу 10:3 над Кириллосом Биненмбаумом в утешительной схватке. В случае победы над украинцем Василием Михайловым Г.Гаджиев займет высшую ступень пьедестала почета.

В весовой категории 86 кг определился соперник Александра Гостиева в борьбе за бронзовую медаль. А.Гостиев поборется с представителем Сан-Марино Наземом Минес Амином.