​Федерация борьбы Турции: "О Аллах, дай нам возможность поднять два самых прекрасных флага мира"

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Федерация борьбы Турции распространила месседж по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Report, на официальном сайте структуры выражается желание, чтобы сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" прозвучал гимн Турции.

В месседже говорится: "О Аллах, дай нам возможность поднять в день Рамазана два самых прекрасных флага мира. Пусть в братском Азербайджане прозвучит наш государственный гимн".

Отметим, что на Евроиграх "Баку-2015" представляющий Турцию в весовой категории 125 кг Таха Акгюль завоевал путевку в финал. На решающей встрече он вышел на ринг вместе с белорусским спортсменом Алексеем Шемаровым.

В той же весовой категории в борьбе за бронзу встретятся Джемаледдин Магомедов (Азербайджан) и Сослан Гаглоев (Словакия).

Отметим, что после завоевания бронзовой медали во вчерашнем полуфинале по вольной борьбе в весовой категории 57 кг на встрече с азербайджанским борцом Яшаром Алиевым, представитель Турции Сезар Акгюль пробежался по арене с флагами двух стран.

Федерация борьбы Турции распространила фото, на котором С.Акгюль утешает побежденного им Я.Алиева.