​Фарид Мансуров: Хотелось бы, чтобы Европейские игры проходили в те времена, когда мы участвовали в соревованиях

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Факел I Европейских игр переносится из одного региона Азербайджана в другой. Наряду со знаменитостями, его переносят и известные ветераны спорта. Одним из них буду я".

Как сообщает Report, об этом заявил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Фарид Мансуров.

По его словам, имя человека, который принесет 12 июня факел на церемонию открытия Европейских игр на Бакинский олимпийский стадион, пока держится в секрете.

Ф.Мансуров признался, что ждет от всех азербайджанских участников "Баку 2015" медалей: "Я желаю удачи всем нашим спортсменам, в том числе борцам. Наши борцы возвращались с олимпиад с высокими результатами. Верю, что и на Европейских играх они добьются успехов".

Ф.Мансуров, одержавший победу на Летних олимпийских играх 2004 года в Афинах, коснулся вопроса неучастия как его, так и других олимпийских ветеранов на I Европейских играх: "Мы знали, что когда-то в Азербайджане пройдут подобные престижные соревнования. Однако, данное решение принимается государством. Моим коллегам Намику Абдуллаеву, Эльнуру Мамедли также хотелось бы, чтобы подобные престижные игры проходили в Азербайджане и в наше время, чтобы и нам представилась возможность участвовать в них. Хотелось бы, чтобы Европейские игры проходили в те времена, когда мы участвовали в соревнованиях. Проведение Европейских игр в нашей столице - большой успех. Как ветераны спорта мы будем представлять себя среди участников игр. Желаем всем нашим спортсменам удачи".