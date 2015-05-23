Факел ​I Европейских игр доставлен в Балакянский район - ФОТО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Факел I Европейских игр "Баку-2015" доставлен в Балакянский район.

Как сообщает Report, при входе в город Балакян состоялась церемония передачи факела.

Люди, стоявшие на проспекте Гейдара Алиева с государственными флагами, плакатами и атрибутами игр, приветствовали тех, кто несет факел. Перед символом игр факел принял чемпион республики по греко-римской борьбе Хачпар Халаев.

Поднявшись на сцену, факел зажег бронзовый призер мира и Европы по вольной борьбе Гаджимурад Чопсиев.

Под бурные аплодисменты присутствующих зажгли лампу I Европейских игр. Лампу будут хранить в Центре Гейдара Алиева до окончания игр.

Затем был продемонстрирован видеоролик о зажжении факела в храме Атешгях.