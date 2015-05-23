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    Факел ​I Европейских игр доставлен в Балакянский район - ФОТО

    Перед символом игр факел принял чемпион республики по греко-римской борьбе Хачпар Халаев

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Факел I Европейских игр "Баку-2015" доставлен в Балакянский район.

    Как сообщает Report, при входе в город Балакян состоялась церемония передачи факела.

    Люди, стоявшие на проспекте Гейдара Алиева с государственными флагами, плакатами и атрибутами игр, приветствовали  тех, кто несет факел. Перед символом игр факел принял чемпион республики по греко-римской борьбе Хачпар Халаев.

    Поднявшись на сцену, факел зажег бронзовый призер мира и Европы по вольной борьбе Гаджимурад Чопсиев.

    Под бурные аплодисменты присутствующих зажгли лампу I Европейских игр. Лампу будут хранить в Центре Гейдара Алиева до окончания игр.

    Затем был продемонстрирован видеоролик о зажжении факела в храме Атешгях. 

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