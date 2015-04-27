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    ​Факел "Баку-2015" доставлен в Нахчыван

    Первым факел пронесет Полад Алиев

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ После передачи президентом Ильхамом Алиевым взятого в Атешгях огня первому факелоносцу, был дан старт 48-дневному путешествию факела в 60 регионов страны.

    Как заявляет Report, сегодня факел был доставлен на самолете в Нахчыван.

    Вслед за Поладом Алиевым, факел пронесут Афган Гурбанов, Ибрагим Мусаев, Кянан Асадов, Сахиль Русанов, Турал Гезалов, Фарида Ганифаева, Сакина Ибрагимова, Гюльханым Джалилова, Ханым Худаданова. Путь охватит расстояние в 4.1 км.

    Отметим, что по случаю путешествия факела в Нахчыване организуют фестиваль. 

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