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    Эльвин Мурсалиев: Я был готов к победе на первых Европейский играх

    Я рад, что безмерно рад тому, что получил золотую медаль из рук Президента Ильхама Алиева

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Я был готов к победе на первых Европейский играх". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Эльвин Мурсалиев, принесший Азербайджану шестую золотую медаль на первых Европейских играх "Баку-2015".

    По его словам, на пути к финалу самыми тяжелыми были поединки с российским и грузинским борцами. "Я безмерно рад тому, что получил золотую медаль из рук президента Ильхама Алиева. Рад, что смог вписать свое имя в историю азербайджанского спорта", - сказал спортсмен.

    Он также поблагодарил зрителей, подчеркнув, что поддержка зала была ощутимой.

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