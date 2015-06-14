Эльвин Мурсалиев: Я был готов к победе на первых Европейский играх

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Я был готов к победе на первых Европейский играх". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Эльвин Мурсалиев, принесший Азербайджану шестую золотую медаль на первых Европейских играх "Баку-2015".

По его словам, на пути к финалу самыми тяжелыми были поединки с российским и грузинским борцами. "Я безмерно рад тому, что получил золотую медаль из рук президента Ильхама Алиева. Рад, что смог вписать свое имя в историю азербайджанского спорта", - сказал спортсмен.

Он также поблагодарил зрителей, подчеркнув, что поддержка зала была ощутимой.