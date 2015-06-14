Эльвин Мурсалиев вышел в 1/8 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Эльвин Мурсалив одержал победу над Ионелем Пускасу (Румыния) и вышел в 1/4 финала соревнований.

***11:41

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В рамках Евроигр "Баку-2015" на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории 85 кг. Саман Тахмасиби в 1/16 финале встретился с итальянским борцом Фабио Париси. Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу азербайджанского борца.

В 1/8 финала наш спортсмен встретится с представителем Армении Максимом Манукяном.

Отметим что, ранее на этих же соревнованиях победу одержали Гасан Алиев (66 кг.) и Эльвин Мурсалиев (75 кг.).

***11:09

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В рамках Евроигр "Баку-2015" проходят соревнования по греко-римской борьбе в весовых категориях 66, 75, 85 и 130 кг. Как сообщает Report, в 1/16 финала Эльвин Мурсалив в весовой категории 75 кг встретился с представителем Словакии Ричардом Риго.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу азербайджанского борца.